مسؤول: حصة الصين في الاقتصاد العالمي ترتفع إلى أكثر من 18%

ذكر هان ون شيو مسؤول بارز في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية اليوم الخميس، أن الصين مثلت أكثر من 18 في المائة من الاقتصاد العالمي في عام 2021، بارتفاع عن 11.4 في المائة في عام 2012.

وذكر المسؤول أن الصين قد عززت وحسنت وضعها كثاني أكبر اقتصاد في العالم في العقد الماضي.

وقال إن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد تخطى 114 تريليون يوان (حوالي 16.94 تريليون دولار أمريكي) في عام 2021، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 12500 دولار أمريكي، ليقترب من عتبة الاقتصادات ذات الدخل المرتفع.

وأضاف أن مساهمة النمو الاقتصادي بالصين إلى الاقتصاد العالمي قد وصلت إلى حوالي 30 في المائة في الأعوام الأخيرة، لتصبح أكبر محرك نمو للاقتصاد العالمي.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.