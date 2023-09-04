مسؤول: حجم التجارة بين الصين والإمارات سجل 47 مليار دولار خلال النصف الأول

قال يانغ شياو جيون، المسؤول في المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، إن حجم التجارة الثنائية بين الصين والإمارات بلغ 99.27 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022، بزيادة 37.4% على أساس سنوي، وفقا لوكالة شينخوا.

وأضاف أن حجم المعاملات التجارية بين الجانبين وصل إلى 47.01 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 2.4% على أساس سنوي، مؤكداً على أهمية النتائج المحرزة كإنجازات ثمينة لم يكن من السهل تحقيقها في ظل ركود الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمارات الدولية.

وأوضح أنه تم تشكيل وضع التعاون الشامل بين الصين والإمارات العربية المتحدة، وتحقيق نتائج مثمرة في إطار مبادرة “الحزام والطريق”.

وأدلى يانغ بهذه التصريحات خلال المنتدى الصيني-الإماراتي للتنوع الاقتصادي، الذي عُقد الأحد الماضي على هامش أعمال معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات 2023، المنعقد حالياً في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة ما بين يومي 2 و6 سبتمبر الجاري.

وقال يانغ إن العام الجاري يصادف الذكرى السنوية العاشرة لطرح الصين لمبادرة “الحزام والطريق”، لافتاً إلى أن دولة الإمارات وباعتبارها نقطة مهمة على طريق الحرير البري والبحري، تعمل مع الصين على بناء “الحزام والطريق” بجودة عالية، حيث شكل الجانبان وضع التعاون الشامل وحققا نتائج مثمرة في ميادين مثل إنشاء البنى التحتية في مجال الطاقة، والتعاون في القدرة الإنتاجية، ومقاولات المشاريع، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والفضاء والطيران، والطب الحيوي.

وأوضح يانغ أن الصين أصبحت أكبر شريك تجاري للإمارات لسنوات متتالية، فيما تعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم العربي، وأكبر سوق تصدير ووجهة استثمارية لها في العالم العربي.