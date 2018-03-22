مسؤول جزائري: رحلنا 27 ألف مهاجر إفريقي منذ 2015

متابعات قال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي يوم الخميس إن بلاده رحلت 27 ألف مهاجر من منطقة أفريقيا جنوبي الصحراء إلى بلدانهم منذ عام 2015 وإنها ستواصل ترحيلهم رغم انتقادات الجماعات الحقوقية.والمهاجرون الأفارقة الباحثون عن فرص لتحسين أوضاعهم الاقتصادية أو الفارون من الفقر والقمع والاضط

متابعات

قال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي يوم الخميس إن بلاده رحلت 27 ألف مهاجر من منطقة أفريقيا جنوبي الصحراء إلى بلدانهم منذ عام 2015 وإنها ستواصل ترحيلهم رغم انتقادات الجماعات الحقوقية.

والمهاجرون الأفارقة الباحثون عن فرص لتحسين أوضاعهم الاقتصادية أو الفارون من الفقر والقمع والاضطرابات في بلادهم يرون في الجزائر مقصدا في حد ذاتها أو محطة عبور إلى غيرها.

وأغلب من يستقرون في الجزائر يفدون إليها من مالي أو النيجر أو بوركينا فاسو أو تشاد ويجد كثير منهم فرص عمل في مواقع بناء.

ويسافر البعض عبر الجزائر إلى المغرب أو إلى ليبيا التي لا تزال نقطة الانطلاق الأساسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحرا.

وقال بدوي أمام البرلمان إن الجزائر رحلت بالفعل 27 ألف أفريقي من المهاجرين بصورة غير مشروعة إلى بلدانهم منذ عام 2015. ومن النادر ذكر أرقام رسمية لعدد من يتم ترحيلهم إلى بلادهم.

وأضاف أن عملية الترحيل لا تزال مستمرة.

وقال بدوي إن السلطات الجزائرية كشفت عددا من الجماعات الضالعة في تهريب مهاجرين لكنه حذر من أن مثل تلك الشبكات لا تزال تعمل بنشاط.

ووجهت جماعات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية انتقادات حادة لترحيل الجزائر للمهاجرين.

وقال هيومن رايتس ووتش الشهر الماضي إن الجزائر تلقي القبض على المهاجرين وترحلهم ”بطريقة مهينة“ وتسلبهم الحق في النظر في قضاياهم كل على حدة.