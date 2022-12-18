مسؤول بوزارة التجارة العراقية: مشتريات القمح تكفي شهرين

أعلن مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب بوزارة التجارة العراقية حيدر نوري، أن مشتريات بلاده من القمح تكفي لمدة شهرين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن حيدر قوله إن الاستهلاك المحلي من القمح يصل إلى 460 ألف طن شهريا.

وكشف مستشار البنك المركزي إحسان الياسري، عن وصول حجم احتياطي العملة لأعلى مستوياته فى تاريخ الدولة العراقية، بما يتجاوز 90 مليار دولار.

وشدد الياسري على “ضرورة أن تكون المالية العامة منضبطة وتوجه الإنفاق العام إلى الأولويات الحقيقية بدلا من تشتتها، خصوصا أن لدى المالية العامة فرصة لتعويض جميع المحرومين خلال السنوات السابقة من الطبقات الهشة والإعانات الاجتماعية وأصحاب الرواتب القليلة من المتقاعدين، إذ إن هذه الطبقات بحاجة إلى إعانات”.