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مسؤول بـ «ستاندرد تشارترد»: مصر سوق رئيسية ونعمل حاليا على تلبية جميع متطلبات «المركزى»

817 مليار دولار حجم أصول البنك
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7:26 ص, الأربعاء, 26 يناير 22 7:26 ص, الأربعاء, 26 يناير 22

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أكدت نورا الناصف، مسؤول شؤون الشركات فى الشرق الأوسط ببنك ستاندرد تشارترد، فى تصريحات لـ«المال»، أن مصر تعد من الأسواق الرئيسية والمهمة فى أفريقيا والشرق الأوسط ضمن إستراتيجية بنك ستاندرد تشارترد، مشيرة إلى أنه يعمل فى مصر من خلال مكتبه التمثيلى منذ عام 2008.

وكان «ستاندرد تشارترد» قد حصل مؤخراً على الموافقة المبدئية من البنك المركزى لتأسيس فرع له بمصر.

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وأضافت: «نحن فخورون ويسعدنا العمل داخل السوق المصرية، ونعمل حاليًا مع الجهات التنظيمية التى قدمت دعمًا كبيرًا، على تلبية جميع المتطلبات، حتى نتمكن من العمل بكامل طاقتنا فى المستقبل القريب».

وأكدت أن «ستاندرد تشارترد» سيواصل البحث عن فرص النمو والاستثمار لدعم التنمية الاقتصادية داخل السوق المصرية.

وأظهرت القوائم المالية لبنك ستاندرد تشارترد البريطانى تحقيق أرباح قبل الضرائب بقيمة 1.075 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2021.

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وحقق البنك صافى أرباح بعد الضرائب بنهاية الربع الثالث من عام 2021 بلغت 767 مليون دولار.

كما أظهرت نتائج أعمال البنك البريطانى تحقيق إيرادات بقيمة 3.765 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2021.

وبلغت قيمة أصول بنك ستاندرد تشارترد بنهاية سبتمبر الماضى نحو 817.102 مليار دولار.

وسجل حجم المحفظة الائتمانية للبنك البريطانى 302.493 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2021، فيما بلغت محفظة الودائع وحسابات العملاء نحو 453.260 مليار دولار.

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ويعد «ستاندرد تشارترد» شركة بريطانية متعددة الجنسيات للخدمات المصرفية والمالية، ويقع مقرها فى لندن، وتقوم بتشغيل أكثر من 1700 فرع فى أكثر من 70 بلدا.

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