مسؤول بـ«المركزى»: قيمة المعاملات عبر شبكة المدفوعات اللحظية تتضاعف خلال 37 يوما

كشف المهندس إيهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزى المساعد لنظم الدفع، أن قيمة المعاملات عبر شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباى» تضاعفت تقريبا خلال شهر يوليو الماضى والأسبوع الأول من أغسطس السابق، لتسجل 12 مليار جنيه، مقابل 6.4 مليار بنهاية يونيو الماضى.

وأضاف نصر، فى تصريحات لـ«المال»، أن حجم معاملات التحويل التى أجريت عبر شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباى» ارتفع إلى 2.2 مليون معاملة، مقابل 1.3 مليون بنهاية يونيو الماضى.

وأعلن البنك المركزى المصرى، فى 22 مارس الماضى، عن الإطلاق الرسمى للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباى InstaPay» لعملاء القطاع المصرفى، بما يتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونياً بشكل فورى.

وتعتبر شبكة المدفوعات اللحظية أول تطبيق فعلى لمعايير الخدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking) فى مصر، وتأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم التحول للاقتصاد الرقمى.

وكان إيهاب نصر، قد قال فى تصريحات صحفية خلال مؤتمر اتحاد المصارف الذى عقد فى بيروت أمس الأول، إنه تم إجراء نحو 60.3 مليون معاملة شراء عبر الإنترنت، بلغت قيمتها 22.3 مليار جنيه فى النصف الأول من 2022، كما زاد عدد المعاملات مقارنة بالفترة نفسها من 2021 بنسبة %34، وحققت قيم المعاملات زيادة ملحوظة بنسبة وصلت إلى %70.

وأوضح نصر أنه تم إجراء نحو 110.6 مليون معاملة شراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية لدى التجار (POS)، بلغت قيمتها 108.7 مليار جنيه فى الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2022، كما زاد عدد المعاملات مقارنة بالفترة نفسها من 2021 بنسبة %46.5، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة فى قيم المعاملات بلغت %48.7.

وكشف أن البنك المركزى يعمل حاليا على إنشاء منصة لترميز البطاقات الوطنية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، والتى تهدف إلى إتمام المعاملات اللاتلامسية باستخدام الهاتف المحمول، مثل خدمة «آبل باى» و«سامسونج باى»، والذى سيُحدث طفرة فى المدفوعات الإلكترونية وتقديمها بصورة سهلة وآمنة للمواطنين.