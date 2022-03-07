مسؤول بـ«المركزى»: البنوك تنتهى من الربط الفنى على منظومة المدفوعات اللحظية للأفراد نهاية أبريل

كشف إيهاب نصر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزى المصرى، عن إطلاق منظومة المدفوعات اللحظية للعملاء الأفراد (Instant Payments) فى 22 مارس الجارى، متوقعا انتهاء جميع البنوك من الربط الفنى على المنظومة بنهاية أبريل القادم.

وأوضح نصر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن تلك المنظومة ستتيح للعملاء إمكانية إتمام المعاملات الإلكترونية لحظيا، طوال أيام الأسبوع وخلال الإجازات والعطلات الرسمية.

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مستمرة حتى يونيو المقبل، ويمكن للعملاء إصدار البطاقات المدفوعة مقدما أو فتح محافظ الهاتف المحمول مجانا، وكذلك إعفاء العملاء من مصاريف التحويلات البنكية والسحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى.

وقال نصر فى تصريحات صحفية إن أعداد المحافظ الإلكترونية ارتفعت إلى 26 مليونا مع زيادة حجم التعاملات عبر التجارة الإلكترونية إلى 30 مليار جنيه، فيما بلغ حجم المتحصلات الحكومية من خلال القنوات البنكية 662 مليار جنيه.

وأضاف أن السوق شهدت ارتفاعا كبيرا فى حجم المعاملات الإلكترونية السنوية عبر نقاط البيع الإلكترونية من 110 مليارات إلى 170 مليار جنيه، كما زادت التعاملات باستخدام المحافظ الإلكترونية من 88 مليارا إلى 268 مليار جنيه.

وأكد وكيل محافظ «المركزى» أن هناك تطورا كبيرا فى التعاملات الإلكترونية والرقمية بالقطاع المصرى خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأشار إلى أن أعداد ماكينات الصراف الآلى ارتفعت إلى 18.5 ألف، مقابل 13.5 ألف قبل 3 سنوات، بزيادة نسبتها %37 كما زادت أعداد نقاط البيع إلى 740 ألفا، مقابل 68 ألفا خلال تلك الفترة.

وقال إن أعداد البطاقات وكروت الدفع ارتفعت من 30 مليون كارت إلى 54 مليونا، كما زادت المحافظ الالكترونية من 9 ملايين إلى 26 مليونا، مشيرا إلى أن هناك 23 بنكا تقدم خدمات المحفظة الإلكترونية.

وأطلق البنك المركزى القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات فى أكتوبر 2021، وذلك فى إطـار خطـته لتحقيـق الشـمول المالـى ووصـول الخدمـات المصرفيـة لـكل أفـراد المجتمـع، وفـى ضـوء الحاجـة إلى زيادة أعـداد المعامالت الإلكترونية وإتاحة وسـائل السـداد والتحصيـل المختلفـة لتلبيـة احتياجـات العملاء.