مسؤول بغرفة تجارة الإسكندرية يتوقع زيادة 30% فى نولون النقل

معتز محمود قال عبد اللطيف عبد المنعم رئيس لجنة النقل البرى بشعبة خدمات الدولى بغرفة تجارة الاسكندرية، أن أسعار نوالين النقل من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار تستمر لعدة أسابيع، عقب ارتفاع أسعار السولار. وأضاف في تصريحات لـ"المال" أنه من المتوقع خلال الايام القادمة أن يتم عقد اجتماعات

معتز محمود

قال عبد اللطيف عبد المنعم رئيس لجنة النقل البرى بشعبة خدمات الدولى بغرفة تجارة الاسكندرية، أن أسعار نوالين النقل من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار تستمر لعدة أسابيع، عقب ارتفاع أسعار السولار.

وأضاف في تصريحات لـ”المال” أنه من المتوقع خلال الايام القادمة أن يتم عقد اجتماعات ولقاءات لبحث النتائج المترتبة على ارتفاع أسعار المحروقات والزيادات التى قد تنتج عنها.

وتوقع رئيس لجنة النقل البرى بشعبة خدمات الدولى بغرفة تجارة الاسكندرية، أن تكون الزيادة فى نولون النقل فى حدود الـ 30%٪،لافتا إلى أنه بنهاية الاسبوع الجارى قد تظهر بعض ملامح أولية للأسعار.

وأكد عبد المنعم أنه من المتوقع أن تستمر حالة تضارب كبير فى أسعار النوالين وعدم استقرار لمدة تتراوح من ثلاث لإلى أربع أسابيع

وأشار رئيس لجنة النقل البرى بشعبة خدمات الدولى بغرفة تجارة الاسكندرية، إلى أنه خلال الأيام الماضية وحتى الآن هناك عطلة ولا توجد حركة فى قطاع النقل ما أدى إلى عدم ظهور نتائج رفع الاسعار بشكل واضح حتى الآن