مسؤول بالمركزي يتوقع تجاوز حجم المعاملات الإلكترونية 13 تريليون جنيه بنهاية العام

قال المهندس إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع، إنه من المتوقع أن تصل إجمالي المعاملات الإلكترونية بنهاية العام الحالي لأكثر من 13 تريليون جنية بزيادة عن عام 2021 تقدر بحوالي 94%.

وأشار إلى أن أعداد البطاقات المصرفية ارتفع إلى 62 مليون بطاقة بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة ب 52 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2022 وتمثل بطاقات الدفع الوطنية ميزة 55% من إجمالي البطاقات المصرفية حيث وصل عدد بطاقات ميزة إلى 34.5 مليون بطاقة بنهاية سبتمبر 2023.

وأضاف أن عدد ماكينات نقاط البيع الإلكترونية حقق نسبة زيادة 62 % من عام 2021 حتى سبتمبر 2023 حيث وصلت أعداد نقاط البيع الإلكترونية إلى مليون و200 ألف نقطة بيع الكترونية بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة ب 740 ألف نقطة بيع بنهاية عام 2021.

وبلغ قيمه معاملات نقاط البيع الإلكترونية بنهاية سبتمبر 2023 نحو 288.5 مليار جنية بنسبة نمو 71% مقارنة بعام 2021، ووصول معاملات التجاره الإلكترونيه عبر الإنترنت إلي 69 مليار جنيه بزياده تقدر بـ169٪؜ عن عام 2021

ووصلت أعداد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى أكثر من 36 مليون حساب بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة ب 30 مليون عن عام 2022 بزيادة 23%،

كما بلغت قيم معاملات محافظ الهاتف المحمول 853 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر لعام 2023 بزيادة تقدر بحوالي 325% عن عام 2021.

وقد تجاوز عدد مستخدمي انستاباي 6.2 مليون عميل والمعاملات المنفذة علي انستا باي إلي 350 مليون معاملة، بقيم معاملات تخطت حاجز 650 مليار جنية خلال عام 2023 فقط ومن المتوقع الوصول إلي إكثر من800 مليار جنيه بنهاية عام 2023.

وكشف إيهاب نصر أنه سيتم إطلاق المزيد من الخدمات على انستا باي خلال الفترة القادمة ومنها خدمات السحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي.

كما أضاف إيهاب نصر أن العام القادم سيشهد إتاحة نوع جديد من التراخيص لشركات التكنولوجيا المالية للربط مع منظومة المدفوعات اللحظية بخلاف تطبيق انستا باي لإضافة خدمات جديدة ومتطورة قادرة على تحقيق طفرة في المعاملات وتدعيم خطة الدولة في التحول إلي مجتمع أقل اعتمادا علي أوراق النقد.

وأكد أننا نعمل مع كافه الشركاء المحليين والدوليين علي الانتهاء من مشروع ترميز البطاقات علي الهاتف المحمول خلال النصف الاول من العام القادم

كما نعمل عاى الانتهاء من مشروع الهويه الماليه الرقميه خلال العام القادم والذي سيسمح للعملاء بفتح الحسابات الكترونياً دون الحاجه إلى الذهاب إلى فروع البنوك.