مسؤول بالمركزي : نستهدف معدلات تضخم أحادية على المدى المتوسط

قال مسؤول بالبنك المركزي المصري إن صانعو السياسة النقدية يعملون على الوصول بمعدلات التضخم إلى مستويات أحادية على المدى المتوسط.

وأضاف فى تصريحات صحفية أن البنك المركزي المصري يستخدم ادواته وآلياته من أجل تقييد السياسة النقدية سواء من خلال أداة أسعار الفائدة أو اللجوء إلى آلية الاحتياطي الإلزامي والسوق المفتوحة.

وتابع أن آلية الاحتياطي الإلزامي تلجأ إليها البنوك المركزية في حدود ضيقة للغاية مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري لم يستخدم هذه الآلية منذ عام 2017.

وأشار إلى أن مستهدفات البنك المركزي متوافقة بشكل كبير مع مستهدفات البنوك المركزية العالمية والإقليمية من حيث معدلات التشغيل والنمو والتضخم.

وأوضح أن الجميع يدرك إن مستويات التضخم الحالية ناتجة عن صدمات عرض وليست من جانب الطلب ناتجة إما عن أحداث جوهرية أو عرضة تؤدي في النهاية إلى تغير في أسعار السلع والخدمات.