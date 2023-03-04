مسؤول بالشركة: inDrive ستظل أقل تسعيرة لخدمات النقل الذكي رغم تحريك أسعار البنزين

أكد معتز توبة، مدير تطوير الأعمال بشركة inDrive بالشرق الأوسط، في تصريح صحفي، أن الشركة ستظل تحصل على أقل تسعيرة خدمات في السوق المصرية للنقل الذكي، مشيراً إلى أن inDrive تراعي الظروف الاقتصادية الراهنة سواء للعملاء أو السائقين خاصة بعد تحريك أسعار البنزين قبل أيام قليلة.

وقال توبة: “لكل سائقينا الحرية الكاملة في اختيار عروض الرحلات التي يرونها مناسبة لهم، وفي هذه الحالة للسائق حرية الاختيار دون فرض عليه تحقيق عدد معين من الرحلات في اليوم (تارجت)، كما أنه لن يتم فرض أي جزاءات عليه إذا رفض الرحلة، ونحن على ثقة أن عملاء inDrive سيأخذون في الاعتبار ما يحدث من ارتفاع للأسعار لذلك يمكنه التفاوض مع السائق والوصول إلى سعر رحلة مناسب بشكل تفاوضي”.

وأضاف توبة: “نحن على دراية بالموقف الراهن بسبب زيادة أسعار البنزين، ومن أجل الحفاظ على التوازن ندعو وننصح عملائنا بالتفاوض على سعر الرحلة، حيث يتم دائما تحديث قيمة سعر الرحلة المقدرة لدينا وفقًا لأسعار الوقود الحالية في السوق، وللسائق تقديم عرض للراكب بسعر أعلى والانتظار حتى يقبله وإذا رفض الراكب يمكن للسائق أن يواصل البحث عن طلبات جديدة نظرًا لوجود الكثير من الطلبات عبر التطبيق، وللمستخدم فيمكنه أيضا البحث عن عشرات الطلبات التي تنطبق على الأجرة التي يريد دفعها”.