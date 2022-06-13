مسؤول بالشركة : «دل تكنولوجيز» تستحوذ على 83% من مبيعات وحدات تخزين البيانات بمصر

قال عادل الأنصارى ، مدير خدمات ما قبل البيع فى شركة دل تكنولوجيز للحلول فى مصر وليبيا ، إن شركته استحوذت خلال الربع الأول من العام الحالى على 83% من مبيعات وحدات تخزين البيانات فى مصر بنسبة نمو بلغت 21% مقارنة بالفترة ذاتها من 2021 طبقا لبيانات مؤسسة الأبحاث التسويقية IDC.

وأوضح الأنصارى خلال المائدة المستديرة التى عقدتها الشركة اليوم الإثنين على هامش فعاليات اليوم الأول من المعرض والمؤتمر الأول لأمن المعلومات Caisec، إن دل تكنولوجيز تعمل على تقديم حلول ومنتجات متكاملة للعملاء فى مجال الأمن السيبرانى ، علاوة على إتاحة خدمات استشارية تتعلق بآليات مواجهة التهديدات السيبرانية.

ولفت إلى أن جميع منتجات الشركة مشفرة تماما طبقا للمعايير العالمية مما يصعب عملية اختراقها، منوها أن دل تكنولوجيز بدأت فى تطوير حل تكنولوجى منذ 3 سنوات يرتكز على بناء نسخ احتياطية للبيانات معزولة تماما عن الاتصال بالعالم الخارجى وتعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى.

وألمح إلى أن الشركة عملت خلال المرحلة الماضية على توعية القطاعات المختلفة بأهمية أمن المعلومات وعلى رأسها القطاع المصرفى والحكومى ، منوها بأن المضى قدما فى تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمى يتطلب ضرورة وجود استراتيجيات وطنية للتصدى للهجمات السيبرانية.