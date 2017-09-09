مسؤول بالسلع التموينية: الشروط الجديدة لاستيراد القمح لا تستهدف دولا

كان وزير زراعة أوكرانيا قال الأسبوع الماضي إن بلاده قد تخسر سوق القمح المصرية بسبب رفع نسبة البروتين والمتطلبات الجديدة لصالح روسيا كتب ـ خالد بدر الدين ومحمد مجدي: قال مصدر مسؤول في الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن ضوابط وإشتراطات استير

كان وزير زراعة أوكرانيا قال الأسبوع الماضي إن بلاده قد تخسر سوق القمح المصرية بسبب رفع نسبة البروتين والمتطلبات الجديدة لصالح روسيا



كتب ـ خالد بدر الدين ومحمد مجدي:



قال مصدر مسؤول في الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن ضوابط وإشتراطات استيراد الأقماح موضحة في كراسة الشروط الخاصة بطرح المناقصات في البورصة العالمية، ويتم وضعها طبقاً لما توصلت إليه هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ووزارتي الزراعة، والصحة، والتموين.

وأوضح المصدرذاته في تصريحات لـ”المال”، أن قيام مصر بتعديل نسبة البروتين الموجودة في القمح المستورد، من 12% لتصل إلي 12.5%، هو إجراء فني بحت، وليس له أي علاقة بدول بعينها، لافتاً إلي أن تلك النسبة كانت منذ ما يقرب من عامين 11.5%، وتم زيادتها إلي 12%.



وقال المصدر، أن هذا القرار لا يستهدف صالح دول بعينها كروسيا، أوفرنسا، ولا يستهدف الاضرار بمصالح دول أخرى مثل أوكرانيا، قائلاً : “قراراتنا لصالح المواطن ولا نجامل بها أحدا ، حيث أن الأقماح المستوردة يتم إستخدامها في إنتاج الخبز المدعم”.

وكان مكسيم مارتينيوك، وزير الزراعة الأوكراني، قال لـ”رويترز” الأسبوع الماضي، إن بلاده قد تخسر سوق القمح المصرية ثاني أكبر أسواقها لتصدير القمح بسبب متطلبات جديدة للاستيراد فرضتها مصر أكبر مستوردة للقمح فى العالم لا تستطيع أن تلبيها ولكن منافستها روسيا تحققها.

وذكرت وكالة رويترز أن الحكومة المصرية فرضت مؤخرا متطلبات جديدة للقمح المستورد حيث رفعت نسبة البروتين المطلوبة في القمح المستورد من أوكرانيا وروسيا إلى 12.5 % برغم أن صادرات أوكرانيا بلغت حوالى 2.5 مليون طن من القمح إلى مصر في موسم 2016-2017 أو ما يعادل حوالى 14 % من إجمالي صادراتها من القمح والبالغة 17.5 مليون طن.

وأضاف مارتينيوك للوكالة ذاتها ”لا أستبعد أن يكون لدينا مشكلات في الصادرات إلى مصر هذه السنة التسويقية وستحصل على كميات أقل من قمحنا وقد نخرج من السوق المصرية بصفة عامة لأننا لا نملك مثل تلك الكميات والمواصفات التي يمكن أن نوفرها لمصر كما أن هناك رأي يقول بأن نسبة البرويتن الجديدة تتم لصالح زيادة إمدادات الحبوب الروسية وإذا كان المشتري يعتزم شراء حبوب روسية فمن المستبعد أن نستطيع تغيير أي شيء“.

وأوضح مارتينيوك أن حكومة بلاده يتعين عليها تعزيز صادراتها إلى الأسواق الآسيوية لتعويض أي انخفاض محتمل في التجارة مع مصر وإنه يجب زيادة الإمدادات إلى السوق الآسيوية التي تستهلك كميات كبيرة من حبوب الطحين والعلف وأن دول آسيا يمكن أن تستخدم حبوبا تحتوى نسبة أقل من البروتين في إنتاج المخبوزات لدرجة أن أوكرانيا صدرت حوالى 6.6 مليون طن من القمح إلى تايلاند وإندونيسيا والفلبين وبنجلادش وكوريا والتى تمثل حوالى 38 % من صادراتها من القمح خلال موسم 2016-2017 الممتد من يوليو إلى يونيو ..

وقامت مصر بإستيراد ما يقرب من 120 ألف طن قمح أوكراني، وذلك من خلال مناقصتين خلال العام الجارى.