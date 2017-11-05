مسؤول بالتموين يوضح حقيقة تداعيات التوقيفات السعودية على السوق

دعاء حسنىقال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه من السابق لأوانه الحديث عن مدى تأثير الاعتقالات لعدد من رجال أعمال بالمملكة العربية السعودية على الاستثمارات السعودية بقطاع تجارة التجزئة بالسوق المصري، خاصة وأن القرارات الصادرة عن السعودية أمس لايزال لها تبعات ستقيم وتتضح الفترة المقب

دعاء حسنى

قال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه من السابق لأوانه الحديث عن مدى تأثير الاعتقالات لعدد من رجال أعمال بالمملكة العربية السعودية على الاستثمارات السعودية بقطاع تجارة التجزئة بالسوق المصري، خاصة وأن القرارات الصادرة عن السعودية أمس لايزال لها تبعات ستقيم وتتضح الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر لـ”المال” أن أى تصريحات من قبل المسئوليين حاليا عن تحليلات أو التكهن بمصير الاستثمارات السعودية فى مصر لن تعدو عن “سد حنك”.

كشف المصدر ذاته عن أن أبرز الاستثمارات السعودية بقطاع تجارة التجزئة بالسوق المصرى هى سلاسل العيثم وبندة بالإضافة إلى مجموعة الحكير المشاركة فى مول العرب عبر ذراعها الإستثمارى المراكز المصرية لتأجير وإدارة مراكز التسوق.



يشار إلى أن مسئول سعودي كبير ذكر اليوم الأحد، أن الملياردير الأمير الوليد بن طلال، الذي يملك شركة المملكة القابضة ووزير المالية السابق إبراهيم العساف، كانا ضمن عشرات المحتجزين الذين يخضعون لتحقيق تجريه لجنة سعودية جديدة لمكافحة الفساد.



وذكرت وكالة رويترز أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أعلن في وقت متأخر أمس السبت، عن تشكيل لجنة عليا جديدة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وبعد ذلك قال تليفزيون العربية، إن اللجنة أمرت باحتجاز 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين ونقل عن وزارة المالية السعودية قولها اليوم الأحد، إن قرارات المملكة تشكيل لجنة لمحاربة الفساد واعتقال شخصيات بارزة تعزز الثقة في تطبيق القانون ، ونسب التليفزيون المملوك ملكية سعودية إلى الوزارة قولها إن القرارات تحافظ على البيئة الاستثمارية.

