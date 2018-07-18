مسؤول بالتموبن يوضح حقيقة استيراد 120 ألف طن بالأمر المباشر

(رويترز) قال مسؤول بالهيئة العامة للسلع التموينية المصرية الأربعاء، إن موافقة مجلس الوزراء على شراء 120 ألف طن من القمح يوم الأربعاء تخص شحنتين وصلتا إلى مصر بالفعل في وقت سابق من العام وليس شحنات جديدة.وذكر المسؤول أنه جرى حذف شركة إيه.أو.إس ومقرها دبي وشركة الوحدة المصرية من قائمة الموردي

(رويترز)

قال مسؤول بالهيئة العامة للسلع التموينية المصرية الأربعاء، إن موافقة مجلس الوزراء على شراء 120 ألف طن من القمح يوم الأربعاء تخص شحنتين وصلتا إلى مصر بالفعل في وقت سابق من العام وليس شحنات جديدة.

وذكر المسؤول أنه جرى حذف شركة إيه.أو.إس ومقرها دبي وشركة الوحدة المصرية من قائمة الموردين المعتمدين لدى الهيئة، وإن أمر الشراء كان يهدف إلى تسهيل الدفع لموردي إيه.أو.إس الأصليين.

وفي وقت سابق اليوم ذكر بيان من مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء وفق ما أودرته روتيرز، أن مصر وافقت على شراء 120 ألف طن من القمح بالاتفاق المباشر من شركتي إيه.أو.إس والوحدة في إجراء نادر يأتي بعد تأجيل عدة شحنات في وقت سابق من العام الحالي.

دكانت مصر، أحد أكبر مشتري القمح في العالم، قالت في مايو أيار إن شركة إيه.أو.إس التي تتخذ من دبي مقرا لم تسلم شحنتي قمح روسي يبلغ حجم الواحدة منهما 60 ألف طن بعدما جرى مد الموعد النهائي المتاح لها ثم ألغت مصر واحدة منهما في وقت لاحق.

وقال رئيس إيه.أو.إس في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إن الشركة أحد أهم موردي القمح لمصر وتلبي نحو 20 بالمئة من احتياجاتها السنوية بما في ذلك 700 ألف طن سنويا تشتريها الهيئة العامة للسلع التموينية.

وتنفق مصر نحو 1.5 مليار دولار سنويا على واردات القمح لبرنامج دعم الخبر الآخذ في الاتساع والذي يعتمد عليه عشرات الملايين من المصريين.

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