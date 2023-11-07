مسؤول بالبنك الأوروبي للتعمير: لسنا مجرد شريك لمصر بل مستثمرون لتنمية البنية التحتية

أكد دكتور هايك هارمجرات، مدير عام منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي للتعمير والتنمية، أن الاستثمار فى البنية التحتية مهم للغاية لنا، وهناك بعض التحديات ويتم حلها، ونعلم أن هناك أمورا كثيرة من التقدم فى وسائل النقل لتقديم وسائل بسعر أرخص.

جاء ذلك خلال جلسة توطين صناعة وسائل النقل في مصر، والذي يديرها أسامة كمال رئيس شركة تريد فيرز انترناشيونال، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023.

وأشارت إلى أن البنك ليس مجرد شريك في المشروعات مع مصر، ولكنه مستثمر ونعمل من أجل تنمية البنية التحتية ولدينا هدف كبير لتنميه الصناعه في مصر.

ولفتت إلى أن هناك العديد من التحديات في التوطين، وأن يكون لدينا بعض التفكير في المرحلة التي نريد أن نصل إليها فى ملف التوطين، لأن الاستثمار في هذا الملف طويل المدي ويجي ان يكون هناك الكثير من المناطق الصناعية والموانئ الجافة.

وأوضح أن هناك الكثير من الفرص من أجل التنافس التحول إلى الطاقة الخضراء، ونعلم أن مصر تتجه الآن للطاقة المتجددة وتستخدمها في وسائل النقل العام وهي فرصه كبيرة لاستخدام الطاقه الخضراء بمساعده القطاع الخاص، مشيرا إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يساعد مصر في تحقيق تلك الأهداف.