مسؤول: الصين والإمارات تتمتعان بفرص كبيرة للتعاون في الألعاب الإلكترونية

قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن الصين تتمتع بتأثيرات كبيرة حول العالم في صناعة الألعاب، وإن هناك فرصة كبيرة أمام الصين والإمارات للتعاون في ألعاب الرياضات الإلكترونية وصناعة الألعاب، بحسب وكالة شينخوا.

وأضاف بن سليم في كلمة ألقاها عبر الإنترنت، خلال المؤتمر العالمي لألعاب الرياضات الإلكترونية الذي أُقيم يوم الجمعة الماضي في بلدية شانغهاي بشرقي الصين: “إننا نعتبر الصين سوقاً ذات أولوية في مجال ألعاب الرياضات الإلكترونية والألعاب على الإنترنت. كما تتحلى الشركات الصينية بروح الابتكار، ما يُمكننا معاً من تعزيز صناعة ألعاب الرياضات الإلكترونية في العالم.”

وأشار بن سليم إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة أقام سلسلة من العروض الميدانية في مدن شانغهاي وقوانغتشو وتشونغتشينغ قبل شهر واحد، بغية دفع التعاون بين البلدين في هذا المجال بشكل أكبر، لافتاً إلى أن الارتفاع المستمر في أعداد الشركات الصينية العاملة في الإمارات منذ بداية العام الجاري، بما فيها عديد الشركات التي تُشغّل مشاريع الألعاب وألعاب الرياضات الإلكترونية.

تعزز مدينة شانغهاي باعتبارها مكاناً رئيسياً للألعاب على الإنترنت في الصين، تعزز من مكانتها كـ”عاصمة ألعاب الرياضات الإلكترونية في العالم”، حيث اجتذب المؤتمر العالمي لألعاب الرياضات الإلكترونية عدداً كبيراً من مسؤولي الشركات الشهيرة عالمياً في مجال الألعاب، بما فيها ألعاب ريووت، وكوالكوم، وتنسنت، ونت إيز.

وعادت صناعة الألعاب على الإنترنت وألعاب الرياضات الإلكترونية في الصين إلى مسار النمو السريع، حيث بلغت عائدات سوق الألعاب عبر الإنترنت بالصين 144.26 مليار يوان (حوالي 20.1 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 22.2% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2022، فيما وصلت عائدات صناعة ألعاب الرياضات الإلكترونية في البلاد إلى 75.99 مليار يوان في نفس الفترة، بزيادة 11.74% مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي.