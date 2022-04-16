اقتصاد وأسواق

مسؤول: الصين تتوقع نموا مطردا للاستثمارات خلال الربع الأول من عام 2022￼

تتمتع قطاعات عديدة بإمكانات عالية لجذب الاستثمارات
أيمن عزام 9:16 م, السبت, 16 أبريل 22 9:16 م, السبت, 16 أبريل 22

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من المتوقع أن تحافظ الاستثمارات في الصين على نمو مستقر خلال الربع الأول من العام الجاري رغم الاضطرابات الناجمة عن كوفيد-19، وفق ما ذكر أو هونغ، مسؤول باللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أرفع هيئة للتخطيط الاقتصادي في البلاد.

وخلال مؤتمر صحفي قال أو هونغ، إن عدد المشروعات التي تم البدء في تنفيذها حديثا زاد بشكل كبير مقارنة مع ذات الفترة من العام المنصرم، وهو ما سيوفر دعما قويا لنمو الاستثمارات.

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وأوضح أن الكم الكبير المتاح هذا العام من السندات الخاصة للحكومات المحلية سيلعب دورا هاما في دفع نمو الاستثمارات.

نمو مطرد للاستثمارات

وخلال الربع الأخير من عام 2021، تم إصدار سندات خاصة للحكومات المحلية بقيمة 1.2 تريليون يوان (187.81 مليار دولار أمريكي)، بينما سيتم طرح سندات خاصة أخرى بقيمة 3.65 تريليون يوان خلال العام الجاري.

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كما أشار أو هونغ إلى وجود قطاعات عديدة تتمتع بإمكانات عالية لجذب الاستثمارات، مثل تعزيز الحلقات الضعيفة للبنية التحتية وكذلك دفع تنمية المشاريع منخفضة الكربون، والصناعات الناشئة علاوة على نوع جديد من الحضرنة.

وخلال الشهرين الأولين من العام، زادت الاستثمارات في الصين بنسبة 12.2 بالمئة على أساس سنوي، بارتفاع 7.3 نقطة مئوية عن الرقم المسجل لعام 2021 بأكمله.

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يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

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بقلم أيمن عزام

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