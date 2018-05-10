مسؤول: التكلفة الحقيقة لتذكرة المترو 16.5 جنيه والزيادة لشراء قطع غيار

مدحت إسماعيلأوضح الدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل، أن قرار رفع تذكرة المترو هدفه الحفاظ علي المرفق، مؤكدا أن شركة إدارة المترو لن تحقق أي أرباح من زيادة ورفع التذكرة إلا بعد فترة تتراوح بين عاما إلى 3 أعوام على الأقل.وتابع في تصريح لـ"المال"، الزيادة هدفها شراء قطع غيار المرفق، ودفع ما عليه

مدحت إسماعيل

أوضح الدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل، أن قرار رفع تذكرة المترو هدفه الحفاظ علي المرفق، مؤكدا أن شركة إدارة المترو لن تحقق أي أرباح من زيادة ورفع التذكرة إلا بعد فترة تتراوح بين عاما إلى 3 أعوام على الأقل.

وتابع في تصريح لـ”المال”، الزيادة هدفها شراء قطع غيار المرفق، ودفع ما عليها من التزمات لصالح شركات الصيانة والنظافة، والكهرباء، مضيفا “المترو عليه مديونية متراكمة تزيد على 600 مليون حنيه، فضلا عن أنه أصبح عاجزا عن شراء قطع الغيار اللازمة”.

وذكر أن سعر التذكرة الحقيقي في جميع محطات الخط يصل إلى 16.5 جنيه، بينما تبيعها الشركة بـ7 جنيهات مما يعني أنه هناك خسارة تصل إلى أكثر من النصف، فضلا عن الدعم المقدم للاشتراكات بمختلف فئاتها.

وأوضح مساعد وزير النقل، أن مرفق مترو الأنفاق له نوعان من الحسابات المالية، الأول حساب جاري ويتضمن المصروفات الشهرية والسنوية، والثاني حساب استثماري ويتضمن شراء القطارات وتطويرات الخطوط

وتابع “نحتاج إلى 30 مليار حنيه لتطوير الخطان الأول والثاني وذلك تكلفة كبيرة لم ولن يتم جمعها، أو أية جزء منها من التذاكر بل الدولة تتحملها كاملا سواء من خلال توفيرها من الموازنة العامة للدول أو الفروض الخارجية الميسرة”.

وتوقع أن تبدأ وزارة النقل تطوير الخط الأول للمترو حلوان المرج بداية العام المالي الجديد، وذلك بعد حصولها على قروض ميسرة بقيمة 650 مليون يورو من جهات التمويل الدولية.

وقررت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ،تغيير منظومة ادارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق ، وذلك ابتداءً من صباح الغد الجمعة .

على أن تصبح سعر التذكرة لركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات ثلاث جنيهات ، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بـ خمس جنيهات وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بـ سبعة جنيهات ، وركوب جميع المناطق لذوى الاحتياجات الخاصة بسعر التذكرة خمسون قرشا .

ومراعاة للبعد الاجتماعي تم عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن بحيث أن اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة بمبلغ 33 جنيها وعدد 35 محطة بمبلغ 41 جنيها ، وأسعار اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بمبلغ 22 جنيها ، وعدد 35 محطة بمبلغ 27 جنيها ، وأسعار اشتراكات كبار السن بعدد 35 محطة بمبلغ 135 جنيه ، على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب .

وتناشد وزارة النقل مستخدمي المترو بصفة مستمرة بعمل اشتراكات مخفضة ومدعمة لعدد 180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب ، وتتضمن أنواع الاشتراكات للاشخاص غير الطلبة وذوي الإحتياجات الخاصة وكبار السن المرحلة الأولى حتى 8 محطات بمبلغ 360 جنيه وفيها يبلغ سعر التذكرة ٢ جنيه بنسبة تخفيض ٣٣% ومرحلة ثانية لعدد 16 محطة بمبلغ 450 جنيه وفيها يبلغ سعر التذكرة اثنان ونصف جنيه بنسبة تخفيض ٥٠% ومرحلة ثالثة لعدد 26 محطة بمبلغ 535 جنيه وفيها يبلغ سعر التذكرة اثنان جنيه و٩٧ قرش بنسبة تخفيض ٥٧.٥% ومرحلة رابعة لعدد 37 محطة بمبلغ 700 جنيه وفيها يبلغ سعر التذكرة ثلاث جنيهات و٨٩ قرش بنسبة تخفيض ٤٤.٤%

يأتي ذلك في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالاً لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الأنفاق وتطوير وتحديث أنظمة المترو وللحفاظ على هذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين المصريين يومياً و لتقديم خدمة مميزة للركاب .

خاصة وأن هناك عجز في مصاريف الصيانة والعمرات والتجديدات للعامين الماليين ٢٠١٦_٢٠١٧ و٢٠١٧ /٢٠١٨ يبلغ ٩٤% وهناك خسائر متراكمة على المترو تقدر ب ٦١٨.٦ مليون جنيه