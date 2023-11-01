مسؤول إعلامي فلسطيني: مصر تستقبل 81 من جرحى غزة لاستكمال العلاج

كشف وائل أبو محسن مدير الإعلام بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، أن مصر سوف تستقبل اليوم الأربعاء نحو 81 من الحالات الحرجة من الجرحى والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الاسرائيلي لاستكمال تلقي علاجهم في المستشفيات المصرية

جاء ذلك مداخلة تليفونية ” عبر ” برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.



وأوضح أن “الجميع يعلم الوضوع الكارثي الذي تعاني مستشفيات قطاع غزة ومع خروج كبير من المستشفيات عن العمل بسبب نفاذ الوقود والاعداد مرشحة للزيادة والان لدينا نحو 20 ألف جريح”.



وتابع: “هناك دخول أكثر من 83 شاحنة تمكنت من الدخول لقطاع غزة من المعبر محملة بالمساعدات الطبية والغذائية ومياه الشرب وهي بارقة أمل أن تزيد معدلات دخول الشاحنات الايام المقبلة لسكان القطاع”.



واستطرد قائلا: “نتمنى أن تصل إلى أكبر عدد ممكن من عدد الشاحنات المكدسة في معبر رفح من الجهة المصرية”.