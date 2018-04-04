مسؤول إسرائيلي سابق يرجح التوصل لاتفاق مع فلسطين مستقبلا

عادل عبد الجواد قال "ديفيد ميدان" المسؤول السابق في الموساد الاسرائيلى في مقابلة مع موقع "ماكور ريشون" الإسرائيلي "إن بلاده تستطيع غزو وتطويق غزة لكن الدولة الوحيدة في العالم التي يمكنها التأثير على القيادة الفلسطينية والتحدث اليها وتهدئتها والتوصل لاتفاقات معها هي مصر فقط ولا يوجد بلد آخر غي

عادل عبد الجواد

قال “ديفيد ميدان” المسؤول السابق في الموساد الاسرائيلى في مقابلة مع موقع “ماكور ريشون” الإسرائيلي “إن بلاده تستطيع غزو وتطويق غزة لكن الدولة الوحيدة في العالم التي يمكنها التأثير على القيادة الفلسطينية والتحدث اليها وتهدئتها والتوصل لاتفاقات معها هي مصر فقط ولا يوجد بلد آخر غيرها”.

ويقدر ديفيد ميدان، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي يمكن أن تؤثر على الوضع في غزة ، ولكنها تحرص على الحفاظ على القطاع دون أن تسبب مشكلة.

وأضاف “ميدان” قائلا: في حين أن الخطاب العام في إسرائيل يناقش مسألة مسيرات حماس وما يجب على إسرائيل فعله ، موضحا أن مفتاح أي حل مستقبلي هو بيد القاهرة علي حد قوله.

يعتقد ميدان أنه لن يكون هناك خيار سوى التوصل إلى اتفاق حول القضية الفلسطينية، ويرى أن نزع سلاح حماس أمر غير ممكن، والواقع يقول أنه سوف يكون في نهاية المطاف توصل إلى تفاهم.

