مسؤول إسرائيلي سابق يحذر من مفاجأة حزب الله لتل أبيب

متابعات حذّر نائب سابق لمدير العمليات بالبحرية الإسرائيلية من أن حزب الله اللبناني قد يستخدم "سفنا انتحارية" في الحرب المقبلة مع إسرائيل. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن صحيفة (جيروزاليم بوست)، أن شاؤول شوريف -الذي شغل في السابق منصب مدير عام هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية- قال إن "ح

متابعات

حذّر نائب سابق لمدير العمليات بالبحرية الإسرائيلية من أن حزب الله اللبناني قد يستخدم “سفنا انتحارية” في الحرب المقبلة مع إسرائيل.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن صحيفة (جيروزاليم بوست)، أن شاؤول شوريف -الذي شغل في السابق منصب مدير عام هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية- قال إن “حزب الله لن يحتاج لتسليح نفسه بسفن ضد إسرائيل، لكننا يجب أن نفترض أنهم سيستخدمون الحرب غير المتماثلة لتحدي التكنولوجيا الإسرائيلية كصواريخ أرض – بحر أو السفن الانتحارية كما ترون في اليمن”.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستشاري إيران وحزب الله يساعدون ميليشيات الحوثي في حربهم ضد التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، لافتة إلى تعرض فرقاطة سعودية لهجوم إرهابي من قبل 3 زوارق انتحارية تابعة للمليشيات الحوثية غرب ميناء الحديدة الشهر الماضي، والذي أدى إلى مقتل 2 من طاقم الفرقاطة وإصابة 3 آخرين.

وأضاف شوريف، وهو حاليا أستاذ بكلية العلوم السياسية بجامعة حيفا، “أنه ليست من مصلحة حزب الله بدء حرب مع إسرائيل، لكن عندما تنظر إلى استراتيجيتهم فإنه من الواضح أنهم سيستهدفون الأصول الاستراتيجية”.

وتنبأ المسئول العسكري السابق بأن “الحرب المقبلة مع حزب الله قد تشهد تركيزا على البحر” ، مؤكدا أن هناك نقصا في الإدراك بشأن البعد البحري لدى كل من القادة والعامة في إسرائيل، لا سيما وأن إسرائيل تعتمد بشكل كبير على البحر الذي يصل من خلاله أكثر من 90% من وارداتها.

ولفت إلى أن إيران الداعم الأكبر لحزب الله، والتي تتخوف إسرائيل من نفوذها في سوريا، “على حافة الوصول للبحر المتوسط، بما يتضمن استخدام الموانئ السورية من جانب الأسطول الإيراني”.