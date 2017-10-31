مسؤول إسرائيلي: تدمير أنفاق حماس الحدث الأهم منذ الجرف الصامد

عادل عبد الجواد:أفادت القناة العاشرة الإسرائيلية بأن قائد اللواء الجنوبي في غزة العقيد يعقوب هيلر التقى الثلاثاء، مع سكان مستوطنات قريبة من قطاع غزة لم يذكر اسمها، وقال في كلمة له إن تفجير نفق الجهاد الاسلامي كان أهم حدث أمني في المنطقة منذ عملية الجرف الصامد 2014.وتابع قائد الفرقة الجنوبي

عادل عبد الجواد:

أفادت القناة العاشرة الإسرائيلية بأن قائد اللواء الجنوبي في غزة العقيد يعقوب هيلر التقى الثلاثاء، مع سكان مستوطنات قريبة من قطاع غزة لم يذكر اسمها، وقال في كلمة له إن تفجير نفق الجهاد الاسلامي كان أهم حدث أمني في المنطقة منذ عملية الجرف الصامد 2014.

وتابع قائد الفرقة الجنوبية “هيلر”، أن حماس والجهاد الإسلامي ملتزمتان إلى حد ما باتفاقهما مع مصر، وفي الوقت نفسه، لم تتخل حماس عن جناحها العسكري، وهي حرة في أن تفعل ما يرضيها، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي لم ينهي الحادث حتي الآن، وأن وفدا مصريا وصل رام الله ونقل رسالة ضبط النفس إلى حماس.