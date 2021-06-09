مسؤول إثيوبي يطالب السودان ومصر بسداد تكاليف حماية النيل منذ 40 عامًا

من حق إثيوبيا مطالبة السودان ومصر بدفع التكاليف التي أنفقتها الأولى لحماية التربة والمياه في حوض النيل منذ 40 عامًا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية عن مدير مركز المياه والأراضي في جامعة أديس أبابا.

وحسب الوكالة الرسمية، قال الدكتور جيت زيليكي مدير مركز المياه والأراضي في الجامعة إنه يتعين على مصر والسودان دعم جهود إثيوبيا المستمرة في مجال الموارد الطبيعية وحماية البيئة في حوض النيل.

ولم يذكر زيليكي أي تقديرات لتلك التكلفة المزعومة.

ويدعي خبراء ناقشتهم الوكالة، أن إثيوبيا نفذت أنشطة حماية البيئة و الموارد الطبيعية في حوض النيل على مدار الأربعين عامًا الماضية.

وقالت: “على الرغم من أن مصر والسودان هما المستفيدان الرئيسيان من نهر النيل إلا أنهما لم تلعبا أي دور في حماية المصدر والمحافظة عليه” .