مسؤول أيرلندي يصل مصر قبيل زيارة لفلسطين وإسرائيل

يعقد وزير الخارجية سامح شكرى ظهر غد الإثنين جلسة مباحثات مع سيمون كوفني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتجارة الأيرلندي، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات – التي تعقد بقصر التحرير – سبل توثيق…



يعقد وزير الخارجية سامح شكرى ظهر غد الإثنين جلسة مباحثات مع سيمون كوفني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتجارة الأيرلندي، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تتناول المباحثات – التي تعقد بقصر التحرير – سبل توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين في شتي المجالات , وتنسيق المواقف في إطار المحافل متعددة الأطراف , بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية الآنية محل الإهتمام المشترك.

ويعقد وزيرا الخارجية مؤتمرا صحفيا مشتركا فى ختام جلسة المباحثات.

ويصل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيرلندي الى القاهرة غدا في زيارة يلتقي خلالها وعدد من المسئولين.

وتأتي زيارة المسئول الأيرلندي إلى القاهرة في مستهل جولة تستغرق أربعة أيام بالمنطقة وتشمل الأراضي الفلسطينية وإسرائيل