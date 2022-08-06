مسؤول: أوكرانيا يمكنها بدء تصدير القمح من المحصول الجديد في سبتمبر

قال النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني تاراس فيستوسكي، إن أوكرانيا يمكن أن تبدأ تصدير القمح من محصول هذا العام من موانئها البحرية في سبتمبر بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأوضح فيستوسكي أن أوكرانيا تأمل في زيادة شحناتها من الحبوب عبر الموانئ في غضون عدة أشهر إلى ما بين 3 و3.5 مليون طن شهريا من مليون طن متوقعة في أغسطس .

وأضاف أن هذه الكمية ستسمح لأوكرانيا بالحصول على ما يكفي من الأموال كي لا تُضطر إلى تقليل ما تعتزم زراعته.

انخفاض أسعار القمح عالميا 50% بعد السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية

قالت ربيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” أنه منذ شهر يونيو، تحسن الوضع من حيث أسعار السلع الأساسية، لافتة إلى أنه يبلغ سعر النفط الخام الآن حوالى 93 دولارا للبرميل، محققا انخفاضًا من 120 دولارًا في يونيو، وانخفضت أسعار القمح بنسبة 50% تقريبًا عن ذروتها، وانخفضت أسعار الذرة والأسمدة بنسبة 25% تقريبًا عما كانت عليه قبل شهر.

وأضافت المسؤولة الأممية خلال إطلاق تقرير للمنظمة أنه تراجعت تكاليف الشحن بنحو 10% منذ يونيو والغاز الطبيعي وحده هو الذي خالف هذا الاتجاه ولا يزال أعلى مما كان عليه قبل شهر، مشيرة إلى أن هذه تطورات إيجابية، حيث إن انخفاض الأسعار هو المفتاح لكسر الحلقة المفرغة لارتفاع التكاليف، وارتفاع التضخم ، وارتفاع أسعار الفائدة ، وتزايد الفقر.

وأوضحت مسؤولة الأونكتاد أن هناك العديد من العوامل وراء هذا الانخفاض في الأسعار، ومنها مبادرة تصدير القمح الأوكراني التي خفضت أسعار القمح بنسبة 6% يوم التوقيع عليها، ومنذ ذلك الحين، رأينا أول سفينة تغادر ميناء أوديسا، واليوم يمكننا القول إن الأسعار أقل مما كانت عليه قبل الصفقة.