مسؤول أممي: على مجموعة السبع المساهمة في علاج أزمة الجوع العالمية

قال مسؤول كبير بوكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة في ألمانيا إنه يتعين على مجموعة الدول السبع زيادة المساعدات الإنسانية لمعالجة أزمة الجوع العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، بحسب وكالة رويترز.

وتبدأ مجموعة السبع اجتماعا يستمر ثلاثة أيام في بافاريا بألمانيا غدا الأحد على خلفية تحذير من الأمم المتحدة من أن العالم يواجه “أزمة جوع عالمية غير مسبوقة” مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

المسؤول الأممي: الجوع يمكن أن يزعزع استقرار الدول

وقال مارتن فريك مدير برنامج الأغذية العالمي الألماني لمؤسسة (أر.إن.دي) الإخبارية الألمانية إن “الجوع يمكن أن يزعزع استقرار الدول ومن ثم فهو قضية سلام وأمن رئيسية” مشيرا إلى أن تضخم أسعار المواد الغذائية الحالي الذي يتجاوز 25 % في 36 دولة يمثل “قنبلة موقوتة”.

المسؤول: برنامج الأغذية العالمي قد يحصل على أكثر من نصف المبلغ الذي يحتاجه هذا العام وهو 21.5 مليار دولار

وأكد أيضا أن من المرجح ألا يحصل برنامج الأغذية العالمي على أكثر من نصف المبلغ الذي يحتاجه هذا العام وهو 21.5 مليار دولار ولذلك فهناك حاجة إلى مزيد من المساعدات.

وفى الشهر الماضى، ، حذر محرر الشؤون الدولية بصحيفة الأوبزرفر البريطانية سيمون تيسدال من “كارثة” غذاء عالمية.

ونقل تيسدال عن محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي القول إن الحرب في أوكرانيا تُسهم بنصيب وافر في ارتفاع أسعار الغذاء، بل وفي شُحّ المواد الغذائية في البلدان الأكثر فقرا على نحو يبعث على القلق الشديد.

الأوبزرفر: التحذيرات من موجة جوع تجتاح العالم باتت أعلى صوتا بعد الحرب الأوكرانية

ويرى الكاتب أن التحذيرات من موجة جوع تجتاح العالم كانت قد ظلت خافتة على مدى أشهر، ولكنها باتت أعلى صوتا بعد الحرب الأوكرانية.

فإذا كانت تكلفة المعيشة في بريطانيا أصبحت تمثل مشكلة بالنسبة لحكومتها، فإن تكلفة الموت في الدول الأكثر فقرا حول العالم باتت هي المشكلة، لا سيما بالنسبة لمنظمات الإغاثة الأممية، بحسب تيسدال.

الأمم المتحدة: الملايين حول العالم باتوا على شفا الوقوع في هوّة انعدام الأمن الغذائي

ورصد الكاتب تحذيرا أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة، من أن الملايين حول العالم باتوا على شفا الوقوع في هوّة انعدام الأمن الغذائي، وأن ذلك قد يفضي إلى أزمة جوع قد يطول أمدها لسنوات، فضلا عن زيادة فرص حدوث كساد عالمي.

وبحسب تقديرات برنامج الغذاء العالمي، يواجه نحو 49 مليون إنسان حول العالم مستويات خطيرة من الجوع، فيما ينام يوميًا حوالي 811 مليون إنسان حول العالم بدون عشاء.

وفي منطقة الساحل بأفريقيا، على سبيل المثال، وصلت أعداد الذين يقفون على حافة المجاعة إلى عشرة أمثال عددهم على أقل تقدير قبل تفشي وباء كورونا.