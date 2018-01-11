مسؤول أمريكي يتوقع فرض عقوبات جديدة على إيران

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يوم الخميس إنه يتوقع أن يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة على إيران، وفق ما نقلته رويترز.وقال منوتشين “أتوقع فرض عقوبات جديدة على إيران. نعكف على بحث الأمر. لقد عرضناها واعتقد أنه يمكنكم توقع عقوبات جديدة”.وأمام ترامب حتى اليوم ال



قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يوم الخميس إنه يتوقع أن يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة على إيران، وفق ما نقلته رويترز.

وقال منوتشين “أتوقع فرض عقوبات جديدة على إيران. نعكف على بحث الأمر. لقد عرضناها واعتقد أنه يمكنكم توقع عقوبات جديدة”.

وأمام ترامب حتى اليوم الجمعة لاتخاذ قرار بشأن استمرار تعليق العقوبات على إيران في إطار الاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015.

وكان مسؤول أمريكي قال يوم الأربعاء إنه إذا قرر ترامب تعليق هذه العقوبات فإن الإدارة ستفرض إجراءات جديدة ضد شركات وأفراد إيرانيين.

