مسؤولو جهاز أكتوبر الجديدة يتفقدون مرافق المنطقة الصناعية وسكن كل المصريين بالمدينة

أوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ نفق سيارات لخدمة أهالي منطقة ربوة أكتوبر (السادسة إبني بيتك سابقا)، والجاري تنفيذه ضمن مشروعات البنية التحتية الجارية بالمدينة.

وفي ذات السياق، تفقد المهندس أيمن صبحي راشد، والمهندس محمود مراد، نائبا رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، سير العمل بالمشروع، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرساني لجسم النفق وجارٍ تدعيم وتأمين مسار السكة الحديد وإعداد التجهيزات النهائية لعملية الدفع النفقي.

كما تفقد مسئولو الجهاز، مشروعات تنفيذ المرافق بالمنطقة الصناعية تمهيداً لتسليمها للمستثمرين في الفترة الحالية، وتفقدوا مشروعات المرافق للعمارات السكنية بمنطقتي أ – ب بغرب المطار ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين.

وفي ذات السياق، قامت اللجنة الفنية المشكلة من الإدارات المعنية بالجهاز بمعاينة واختبار المولد الخاص بمحطة رافع المياه والمغذي للمنطقة الصناعية تمهيداً لدخوله الخدمة، وذلك بحضور كل من المهندس محمد عبد السلام معاون رئيس الجهاز ومدير عام المرافق، والمهندس شريف إسماعيل، المشرف العام على المحطات، والمهندس محمد جميل، مدير إدارة الكهرباء، والطاقم المشرف على المشروع والشركة المنفذة.

جدير بالذكر أن مشروعات الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بمدينة أكتوبر الجديدة تضم مشروعات الطرق والمحاور بمختلف مناطق المدينة، ومشروعات محطات الكهرباء ورافع المياه وترفيق أراضي المنطقة الصناعية واللوجيستية وأراضي الإسكان المميز، وترفيق مناطق مشروعات سكن كل المصريين الجاري تنفيذها بالمدينة ضمن الخطة المعتمدة لتطوير المدينة.