مسؤولو الإسكان يبحثون آليات مشاركة مطورين عقاريين في تنفيذ المشروعات

عقدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، اجتماعاً بحضور عددٍ من المطورين العقاريين، لبحث آليات مشاركتهم في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المميز.

ويسهم ذلك في توسيع قاعدة المشاركة، وتعظيم الدور الإيجابي للمطورين، لتلبية احتياجات المواطنين في قطاع الإسكان، وذلك في إطار توجهات الدولة، وتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، وتوفير فرص استثمارية للمطورين العقاريين.

وأشارت مي عبدالحميد، إلى أن الاجتماع تم عقده في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتم استعراض سبل التعاون المشترك بين الهيئة وصندوق الإسكان الاجتماعي وممثلين عن المطورين العقاريين لبحث تفعيل وتسهيل إجراءات مشاركتهم في المشروعات التي تنفذها الدولة.

وأوضح الدكتور وليد عباس، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة فرص مشاركة المطورين العقاريين في المشروعات التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي خلال المرحلة المقبلة من أجل توسيع نسب مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، لزيادة موارد الدولة من الاستثمارات المختلفة.