مسؤولون ألمان: نشعر بالحزن والغضب لمقتل مواطنتين في مصر

خالد بدر الدينقال مسؤولون ألمان، اليوم السبت، إنهم يشعرون "بالحزن والاستياء والغضب" لمقتل ألمانيتين طعنا في منتجع بمدينة الغردقة بمصر، وأضافوا أنه كان هجوما متعمدا على سياح أجانب وأنه تصرف منحرف وإجرامي يشعرنا بالحزن والاستياء والغضب.وذكرت وكالة رويترز إن مصريا قتل سائحتين ألمانيتين طعنا وأصاب أ

خالد بدر الدين

قال مسؤولون ألمان، اليوم السبت، إنهم يشعرون “بالحزن والاستياء والغضب” لمقتل ألمانيتين طعنا في منتجع بمدينة الغردقة بمصر، وأضافوا أنه كان هجوما متعمدا على سياح أجانب وأنه تصرف منحرف وإجرامي يشعرنا بالحزن والاستياء والغضب.

وذكرت وكالة رويترز إن مصريا قتل سائحتين ألمانيتين طعنا وأصاب أربع سائحات أخريات على الأقل، أمس الجمعة، في مدينة الغردقة عاصمة محافظة البحر الأحمر وهي منتجع مشهور عالميا وذلك فى أول هجوم على سائحين أجانب في مصر منذ هجوم شهدته الغردقة أيضا في يناير 2016 حين طعن رجلان ثلاثة سائحين في أحد الفنادق.

وذكر مصدر في الفندق الذي ألقي القبض في مياهه على القاتل ” عبد الرحمن شمس الدين” أن المهاجم طعن سائحتين من جمهورية التشيك وسائحتين من أرمينيا على الشاطئ لكن مسؤولين آخرين قالوا إن إحدى المصابات روسية.

ويأتى الهجوم الجديد في وقت تواجه فيه مصر صعوبات في مجال إنعاش قطاع السياحة الذي تأثر بتهديدات أمنية وسنوات من الاضطراب السياسي أعقبت انتفاضة 2011.

وقالت مصادر قريبة من التحقيق إن السلطات نقلت المشتبه به إلى القاهرة يوم السبت للتحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد استجوابه من جانب ضباط قطاع الأمن الوطني في الغردقة.

وكان مسئولون وشهود قالوا إن عبد الرحمن شمس الدين (28 عاما) قتل السائحتين الألمانيتين طعنا على شاطئ قرية ذهبية السياحية في الغردقة وأصاب سائحتين من جمهورية التشيك قبل أن يسبح إلى شاطئ فندق صني دايز البالاسيو المجاور ويطعن سائحتين أخريين على الأقل.



وذكرت المصادر أن شمس الدين وهو من قرية في محافظة كفر الشيخ بدلتا النيل وصل إلى الغردقة في حافلة عامة حوالي الساعة الخامسة صباح الجمعة وانتظر إلى أن فتحت المتاجر أبوابها واشترى سكينا وبعد ذلك دفع 100 جنيه (5.6 دولار) ثمنا لتذكرة دخول الشاطئ وهاجم السائحات.

وقالت مصادر أمنية بالغردقة إن الشرطة استجوبت صاحب المتجر الذي باع السكين للمشتبه به ثم أخلت سبيله، وقال مصدر في فندق البلاسيو إن غطاسا عثر على السكين في المياه وإن إحدى المصابات نقلت إلى القاهرة بطائرة مجهزة طبيا لاستكمال علاجها وأن حالتها غير مستقرة لكنها لم تفصح عن جنسيتها أو إصابتها وتتلقى باقي المصابات العلاج في مستشفى بالغردقة.

وقال مصدر أمني إن شاطئ ذهبية الذي قتلت فيه السائحتان الألمانيتان أغلق يوم السبت ووضع تحت التحفظ الأمني وإن السلطات شددت إجراءات دخول الفنادق والشواطئ بالنسبة للمصريين كما زادت عدد نقاط التفتيش في منتجع الغردقة.

