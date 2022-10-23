مسؤولة في البنك الدولي: سياسة سعر الصرف لابد أن تعكس ديناميكيات السوق

قالت سارة النشار ، كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي في مصر، إن سياسة سعر الصرف لابد أن تعكس ديناميكيات السوق.

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة بعنوان السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية، ضمن اليوم الأول لـ المؤتمر الاقتصادي الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأضافت كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي في مصر ، أن ضعف التصدير يزيد من التعرض للأزمات.

وأشارت إلى أن قبل عام 2016 كان يوجد محاولات للتضيق على الواردات ونظرا لإصلاحات التجارة لرفع قدرتها على التصدير .

وحثت على أهمية اتباع سياسة قائمة على البيانات وأهمية العلاقة بين النقدية والمالية وضبط الأوضاع المالية العامة.