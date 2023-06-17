مسؤولة روسية تستبعد تمديد اتفاق الحبوب بالشروط الراهنة

استبعدت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد، المجلس الأعلى بالبرلمان الروسي، أن يجري تمديد اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود وفقا للشروط الراهنة ، مؤكدا أن هذا “مستحيل،” وفق ما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

وقالت ماتفيينكو على هامش منتدى اقتصادي في سان بطرسبرج “صبرنا… نفد”، مكررة بذلك تصريحات سابقة للرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين روس كبار آخرين.

لكنها قالت أيضا إنه من المهم تجنب مفاقمة أزمة الغذاء في البلدان الأكثر فقرا. ويتيح اتفاق البحر الأسود التصدير الآمن للحبوب وغيرها من المنتجات من الموانئ الأوكرانية.