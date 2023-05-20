مسؤولة: روسيا تُخطط لتصدير 55 مليون طن من الحبوب سنويا

تُخطط روسيا لحصد نحو 130 مليون طن من الحبوب سنويا في المتوسط وتصدير ما يصل إلى 55 مليون طن، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن أوكسانا لوت النائبة الأولى لوزير الزراعة الروسي.

وأضافت أن لوت موسكو تمكنت من تعزيز صادراتها من الحبوب على الرغم من رفض بعض الدول شراء الحبوب الروسية بسبب الصراع في أوكرانيا الذي تصفه روسيا بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

وقالت لوت على هامش منتدى صناعي يوم الجمعة: “على الرغم من تراجع عدد الدول المشترية، فقد زاد حجم مبيعاتنا… لا نهتم بعدد الدول، بل نهتم بالشراكات الجيدة”.

وتصدر روسيا في الوقت الحالي نحو 80 % من حبوبها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشكل تركيا ومصر وإيران والسعودية والجزائر أكبر خمسة مشترين، بحسب إدوارد زيرنين رئيس اتحاد مصدري الحبوب الروسي.

وقال دميتري باتروشيف وزير الزراعة في وقت سابق هذا الأسبوع إن محصول الحبوب سيبلغ 123 مليون طن على الأقل في 2023، بينما ستتراوح صادرات الحبوب الإجمالية بين 50 مليونا و55 مليون طن في موسم 2023-2024.