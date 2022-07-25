مسؤولة تدق ناقوس الخطر بشأن كورونا في دول الاتحاد الأوروبي

أوصت مفوضية الاتحاد الأوروبي للصحة وسلامة الغذاء اليوم الإثنين دول التكتل بضرورة الشروع الفوري في الاستعداد الآن لموجة جديدة من جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في الخريف والشتاء، مشيرة إلى “زيادة مقلقة” في حالات تفشي المرض، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وحذرت المفوضة ستيلا كيرياكيدس من أن كورونا لم ينته بعد وقالت في تصريحات أدلت بها لراديو قبرص: “للأسف كانت هناك زيادة مقلقة في حالات الإصابة في عدة دول”.

وقالت: “خلال الشهرين الماضيين، كنا نستعد لفصلي الخريف والشتاء، ونحن نعلم تماما أن الموجة الوبائية القادمة لا يمكن ولا ينبغي لها أن تثقل كاهل اقتصاداتنا أو مجتمعاتنا، ولا سيما في وقت تتأثر فيه بالفعل بالحرب وغزو أوكرانيا، والتضخم”.

وأشارت كيرياكيدس، إلى أن المفوضية طلبت من الدول الأعضاء تسريع وتيرة منح الجرعات التنشيطية من اللقاحات لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاما وللفئات المعرضة للإصابة.

وتابعت: “يجب أن تكون هذه الأشهر تحضيرية .. بحيث تكون أنظمتنا الصحية جاهزة لموجات جديدة محتملة قد تترافق على سبيل المثال مع الأنفلونزا الموسمية”.

إصابات كورونا في العالم

واصلت إصابات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” عالميا الارتفاع في وقت أعلنت فيه السلطات الصحية في الهند تسجيل أول حال بـ«جدري القرود»في عاصمة البلاد، والرابعة على مستوى البلاد.

وسجلت إصابات كورونا حول العالم، 575 مليونًا و333 ألفًا و602 حالة، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 6 ملايين و403 ألفًا و242 حالة وفاة، بينما تعافى 545 مليونا و080 ألفا و041 حالة، وفقا لما ذكره موقع “وورلد ميتر.”