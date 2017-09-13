استثمار

مسؤولة بصندوق النقد : معدل النمو في الشرق الأوسط ما زال متأخرا

سمر السيد وهاجر عمران  قالت تارين كوراناشيليان، مدير مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط بقسم  الشرق الأوسط، وأسيا الوسطى،بصندوق النقد الدولى إن معدل  النمو فى الشرق الأو سط ما زال متاخرا، ومن المتوقع أن يتحسن النمو تدريجيا فى الفترة  المقبلة.   جاء…

13 سبتمبر، 2017 13 سبتمبر، 2017

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سمر السيد وهاجر عمران

 قالت تارين كوراناشيليان، مدير مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط بقسم  الشرق الأوسط، وأسيا الوسطى،بصندوق النقد الدولى إن معدل  النمو فى الشرق الأو سط ما زال متاخرا، ومن المتوقع أن يتحسن النمو تدريجيا فى الفترة  المقبلة. 

 جاء ذلك ضمن كلمة تارين كوراناشيليان فى فعاليات المؤتمر الصحفى الذى نظمه بنك الاستثمار الاوروبى صباح اليوم تحت عنوان”تعزيز الاستثمارات فى منطقة المتوسط”. 

وأضافت أن أبرز التحديات الاقتصادية فى المنطقة أصبحت تتمثل فى خلق نمو  مستدام وخلق فرص عمل وزيادة النمو الاقتصادى وتعزيز المساواة.

وتابعت : “هناك زخم ايجابى خلقة الاقتصاد العالمى فى الفترة الماضية تدعمها جهود حثيثة  لمعالجة التحديات القائمة  لكن النمو بحاجة للارتفاع ليصل لـ6.5فى المئة مع تعزيز جودة الاستثمارات لمواجهة الأعداد  المتزايدة من العمالة سنويا  والتى تسجل نحو  6مليون عامل.

 وأكدت أن الظروف الاقتصادية اليومية للعالم خفضت من حجم الاستثمارات الحكومية، مستدركة “لكن من الضرورى على الحكومات تحريك الاستثمار الخاص وتعزيزه كما  يجب  التفكير فى خلق استثمارات حكومية جديدة فى البنية التحتية والتعليم”.

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