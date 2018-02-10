مسؤولة بالخارجية: عدة ملايين من المهاجرين واللاجئين في مصر

متابعات أشارت السفيرة دينا فاروق الصيفي مدير إدارة الهجرة وشئون اللاجئين بوزارة الخارجية إلى أن ما تشهده المنطقة العربية من تزايد الأزمات والحروب يتطلب التدخل لوقف نزيف الدم.خلال ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية للأمم المتحدة بعنوان “مشكلة اللاجئين والهجرة غير الشرعية في مصر&rdquo

متابعات

أشارت السفيرة دينا فاروق الصيفي مدير إدارة الهجرة وشئون اللاجئين بوزارة الخارجية إلى أن ما تشهده المنطقة العربية من تزايد الأزمات والحروب يتطلب التدخل لوقف نزيف الدم.

خلال ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية للأمم المتحدة بعنوان “مشكلة اللاجئين والهجرة غير الشرعية في مصر” اليوم السبت، ونقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط .

وأكدت أن مصر ترحب بالمهاجرين واللاجئين منذ استضافة العائلة المقدسة حتى اليوم، وأن مصر دولة مصدر ومعبر وأيضًا مستقبلة للهجرة في وقت واحد. وقدرت عدد اللاجئين والمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين في مصر بعدة ملايين يمثلون 65 دولة

وأوضحت أن العدد الرسمي المسجل لدى المفوضية العليا لشئون اللاجئين يصل إلى 220 ألف شخص فقط معظمهم من السوريين ويعاملون نفس معاملة المصريين، كما أن هناك 450 ألف سوري دخلوا مصر بصورة شرعية ويعيشون بصورة طبيعية.

ونوهت بأنه سيتم خلال العام الجاري التوقيع على إتفاقيتين دوليتين جديدتين تتعلقان بالمهاجرين واللاجئين.

وأشارت إلى أن أعداد المهاجرين ارتفع عالميًا من 175 مليونا عام 2000 إلى 232 مليونا مهاجر عام 2017، كما زاد حجم الإتجار بالبشر وأعضائهم وارتفعت نسب الجريمة المنظمة