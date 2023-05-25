مسؤولان بارزان بمجموعة CFI:مصر أرض الفرص..ونسعي لجذب استثمارات كبري

قال مسؤولان بارزان ببنك الاستثمار CFI إن مصر تمتلك فرصا واعدة في مجال تداول الأوراق المالية تجعلها في طليعة دول المنطقة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف المسؤولان أن مصر تعد ضمن أهم أسواق منطقة الشرق الأوسط في مجال تداول الأوراق المالية،لافتين إلي أن البورصة المصرية جاذبة للاستثمار .

وأشار المسؤولان ببنك الاستثمار CFI إلي أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد جذب رؤوس أموال من الخارج للتداول في البورصة المصرية.

وقال هشام منصور المؤسس ومدير عام مجموعة CFI إن المجموعة استحوذت علي شركة تداول أوراق مالية محلية عاملة في السوق المصرية وهي شركة «المحروسة» وتم زيادة رأس المال بعد الاستحواذ ليصل إلي 50 مليون جنيه.

وكشف منصور عن أن CFI لديها الآن فرعين تابعين داخل مصر ،فرع في محافظة القاهرة والآخر في محافظة الإسكندرية.

ولفت منصور إلي أن المجموعة مؤمنة إيمانا كاملا بأهمية السوق المصرية كأحد أهم أسواق المنطقة في تداول الأوراق المالية.

وأكد منصور أن المجموعة تسعي لأن تكون ضمن كبريات الشركات العاملة في السوق المصرية،كما هو الحال في فروعها المنتشرة في العديد من البلدان.

وأوضح أن المجموعة تتميز بأنها تعمل وفق الاستثمار طويل الأجل ،ولديها من الحنكة والصبر والخبرة التي تؤهلها لأن تكون ضمن أبرز الكيانات العاملة في السوق المصرية.

وأشار إلي أن مجموعة CFI ستضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية خلال السنوات المقبلة،لافتا في هذا الصدد إلي أن مبلغ 50 مليون جنيه ليس نهاية المطاف بل هو بداية فقط للعمل في تداول الأوراق المالية.

وأكد أن المجموعة ستعمل فقط حاليا علي تسهيل وإدارة عمليات التداول للشركات والأفراد،أما الترويج وتأهيل الشركات للطرح في البورصة فهي مرحلة لاحقة.

وأوضح أن الشركة مهتمة بالتدريب المجاني للطلاب والباحثين والأفراد خلال الفترة المقبلة للتعريف بآليات التداول في البورصات،بما يخلق مزيدا من الوعي لدي العديد من المواطنين.

في سياق متصل كشف سامح العزب مدير عام CFI في مصر عن أن المجموعة بصدد افتتاح عدد من الأفرع التابعة في العديد من المحافظات،لافتا في هذا الصدد دراسة افتتاح أفرع في كل من محافظتي المنصورة وبورسعيد،لما يتمتعان به من ملاءة مالية للقاطنين .

وأكدالعزب أن المجموعة تسعي لأن تستحوذ علي حصة سوقية مرتفعة خلال السنوات القليلة المقبلة ،وأن تصبح ضمن أهم الشركات العاملة في السوق المحلية.

وأوضح العزب أن المجموعة لديها من القدرات والخبرات التي تؤهلها لاحتلا مكانة متقدمة مثلما هو الحال في فروعها التي تمتلكها في العديد من بلدان العالم.

وتعمل مجموعة CFI في العديد من الدول ومنها الإمارات،لبنان، الأردن، بريطانيا،موريشيوس،قبرص والبرازيل.