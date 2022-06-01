مسؤل بنجلاديشى: نتصدى للكوارث الطبيعية بالاستثمار في التعليم والصحة

قالت فاطيمة ياسمين سكرتير قسم العلاقات الاقتصادية بوزراة المالية ببنجلاديش ، أن الدولة تعمل علي التصدي للكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية في بلادها بالاستثمار في قطاعات التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الحياتية.

واضافت خلال كلمته بجلسة بعنوان “تحسين المناخ من أجل سبل العيش المستدام : مبادرة حياة كريمة كنموذج”، علي هامش اجتماعات البنك الاسلامي للتنمية، المنعقد في شرم الشيخ، أن بنجلاديش من أكثر الدول تعرضا للتغيرات المناخية والامطار الكثيفة والاعصاير التي تودي الي فيضانات، لافته الي ان مشروعات تغير المناخ في الدولة تحتاج الي أنفاق 7 مليارات دولار كل عام.

وذكرت أن قضية التغير المناخي تؤثر علي الاقتصاد، وتؤخر معدلات النمو خاصة أن تكلفة التصدي والتخفيف من آثار التغيرات المناخية مكلفة جدا.

واضافت أن بنجلاديش من الدولي التي تواجه طقس حاد مع ارتفاع مستوي المحيطات، ونعمل علي خفض آثار تغير المناخ علي حجم الاقتصاديات بالدولة.

يذكر أن بنجلاديش تزداد التحديات المناخية بمواجهتها أخطار الفيضانات والأعاصير والموجات الحرارية، ويتسبب التكدس السكاني بما يقارب 160 مليون نسمة في مناطقها المنخفضة بطول خليج البنغال، في تعرّضهم لأخطار الفيضانات والطقس وضياع الأراضي الزراعية، لارتفاع منسوب مياه البحر.