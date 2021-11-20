مزيكا صالونات .. تجربة موسيقية تجمع بين فناني التسعينيات والراب لأول مرة

وهي عبارة عن حلقات مختلفة يتم فيها استضافة أحد فناني التسعينات للغناء مع مروان موسى بعض الأغنيات الشرقية ممزوجة بفن الراب

يقدم مطرب الراب الشهير مروان موسى عبر يوتيوب تجربة موسيقية مختلفة بعنوان” مزيكا صالونات ريد بل” وهي عبارة عن حلقات مختلفة يتم فيها استضافة أحد فناني التسعينات للغناء مع مروان موسى بعض الأغنيات الشرقية ممزوجة بفن الراب الذي انتشر مؤخرا في مصر وأصبحت له جماهيرية كبيرة .

وتم استضافة الفنان حميد الشاعري رائد جيل التسعينات وقدم مع مروان موسى أغنيات كثيرة في الحلقة ، بالاضافة انهما قاما بتسجيل أغنية معا سيتم طرحها خلال الأيام القادمة ، كذلك استضاف البرنامج الفنان حسام حسني الذي اشتهر في التسعينات بأغنية ” كل البنات بتحبك كل البنات حلوين ” .

زين نصار : لم نرى مثل تلك التجارب الفنية منذ فترة طويلة

يرى الناقد الموسيقي زين نصار أن ذلك يعتبر تجربة فنية مختلفة وجديدة ، لكن تضع الفنانين الذين يشاركون فيها في تحد واختبار حقيقي ، لانهم يقدمونها كدويتو فني بين أحد فناني فترة التسعينات ومطرب الراب مروان موسى .

ولفت الى اننا لم نرى مثل تلك التجارب الفنية منذ فترة طويلة ، لكن يجب ألا يقدم فيها أغنيات للمطربين الكبار أمثال عبد الحليم وأم كلثوم لانه يجب المحافظة على هذا التراث الموسيقي وعدم التغيير فيه حتى لو كان ذلك بموسيقى عصرية أو تجارب فنية جديدة مثل مزيكا صالونات .

وأشار أيضا الى ان الفن يحتاج دائما لروح ودماء جديدة تضفي طعما مختلفا للجمهور ، لذلك مزج موسيقى التسعينات بالراب الذي انتشر مؤخرا في مصر بقوة شيئا جيدا .

اسلام خليل : نحتاج في المجال الموسيقي بمصر هذه الفترة لتلك النوعية من الأفكار الجديدة

وأعرب الشاعر الغنائي اسلام خليل أن هذه التجربة ستكون مميزة لآنها تحوي فكرة موسيقية جديدة لم تقدم منذ سنوات للجمهور .

وتابع اننا نحتاج في المجال الموسيقي بمصر هذه الفترة لتلك النوعية من الأفكار الجديدة وغير النمطية ، التي تجعلنا نقدم محتوى موسيقي مختلف ومتنوع للمستمع بدلا من ملل الاستماع للاغنيات العاطفية المكررة في الكلمة واللحن والموضوعات .

وأكد خليل أن تجربة مزيكا صالونات يمكن أن تكرر مع كثير من مطربي التسعينات والألفية أيضا الفترة المقبلة ، وستكون مثمرة وجذابة بصورة كبيرة للجمهور .