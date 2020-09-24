«مزيكا» تطرح لأحمد جمال «محتاج سنة» من ألبومه الجديد «فيديو»

تعرف على كلمات أغنية محتاج سنة

طرحت شركة “مزيكا” أمس على اليوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، للمطرب أحمد جمال أغنيته الرابعة من ألبومه الغنائى الجديد، وهى بعنوان “محتاج سنة” من كلمات محمد عاطف ومن ألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى توما.

وتعتمد الأغنية على الطابع الرومانسى، مع نغمات الريتم المقسوم، وتحمل فى وصفها ومضمونها قصة حب حقيقية.

يذكر أن شركة “مزيكا” قد طرحت سابقا له أغنية “قصاد عيونى” من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام.

وأغنية “كل سنة وأنت طيب” كلمات نور الدين محمد ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو، و”من غير مجاملة” من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى وميكس محمد شفيق.

تقول كلمات “محتاج سنة”:

محتاج سنه علشان أوصفها

حاسس من بدري إني عارفها

برتاح وأفرح لما بشوفها وأتجنن لو هي بعيد

قدام براءتها ورقتها سلمت وعلى طول حبيتها

ده أنا عيني بتعشق طلتها لما تهل بييجي العيد