«مزيف وللدعابة».. نتائج التحقيق في فيديو تفتيش شرطي لشخصين بالشارع

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية بتطبيق “تيك توك”، يظهر خلاله شخص منتحل صفة ضابط شرطة، استوقف شخصين ومطالبتهما بالإطلاع على بطاقتي تحقيق الشخصية الخاصة بهما دون وجه حق.
وبالفحص أمكن تحديد مستخدم الحساب المشار إليه، وبسؤاله أقر باضطلاعه بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه، بالاشتراك مع شخصين آخرين “الظاهران بمقطع الفيديو”، بغرض “الدعابة”، ونشره بهدف زيادة أعداد متابعيه وتحقيق مكاسب مادية.
واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.