«مزيد من الحرية».. بيان هام من الوطنية للإعلام حول تطوير التلفزيون المصري

عقد اليوم حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اجتماعاً بأعضاء مجلس الهيئة، مؤكدا خلال الاجتماع انطلاق نشرة التاسعة قريباً بعد تطويرها في الشكل والمحتوى من خلال أبناء الوطنية للإعلام، وسوف يتم بث نشرة التاسعة بنفس موعدها من خلال ستديو 10 الذي تم تجهيزه وتزويده بأحدث التقنيات، حيث تم على مدار الفترة الماضية العمل على تطوير الشكل والمحتوى بنشره التاسعة وتوفير المزيد من الدعم الفني والتقني لإظهار إبداعات وتميز أبناء الوطنية للإعلام، وأيضاً توفير المزيد من الحرية المسئولة بما يواكب الأحداث السريعة والمتلاحقة ويحقق المنافسة.

وأوضح حسين زين أن هذا التطوير يعد إضافة جديدة لنشرة التاسعة التى نعتز بها جميعاً ونحافظ على خصوصيتها فهى أحد أهم أدوات الإعلام الوطني ويتابعها الملايين لما تتمتع به من مهنية ومصداقية فى تغطية جميع المستجدات والأحداث المتلاحقة سواء محلية أو إقليمية أو دولية، والعمل على تفعيل دورها على نحو يزيد من الوعى وتنوير العقول للتصدى للشائعات والأكاذيب وإبراز ما تحقق على أرض الواقع من إنجازات وتنمية بمصر فى جميع المجالات.

أما فيما يتعلق بالقناة الفضائية المصرية فقد أكد أيضاً بأنه لن يضار أي من الزملاء العاملين بها بأي شكل من الأشكال، وأنه طلب من رئيس قطاع التليفزيون تلقي مقترحات العاملين بأفكار برامجية جديدة لتطوير القناة شكلا ومضمونا وتفعيل دورها لإبراز صورة مصر الحضارية في الخارج وتعريفهم بحقيقة ما يجري بها من تنمية حقيقية وشاملة، حيث تم توفير جميع الإمكانيات وتجهيز الاستديوهات بأحدث التقنيات الحديثة.

كما أكد حسين زين خلال الاجتماع بأنه لن يضار اي من الزملاء العاملين وكافة ما يتم من تطوير في المحتوي والشكل يقوم به أبناء الوطنية للإعلام بخبراتهم وكفاءتهم المعهودة التى نعول عليها فى تحقيق المنافسة وعودة المشاهد بقوة الى شاشه إعلامه الوطنى .

وتناشد الوطنية للإعلام جميع العاملين بها عدم الانسياق وراء الشائعات وتؤكد على التواصل المستمر بين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وقياداتها والعاملين بها وترحب بأية مقترحات وأفكار تهدف إلى الارتقاء بمستوى الرسالة الإعلامية وأيضاً العاملين بمختلف قطاعاتها.

واستقبل أسامة هيكل وزير الإعلام أمس الأربعاء، وفداً رسمياً يضم عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة كاترين موران ديسيلي رئيس لجنة الثقافة والتعليم والإعلام بالمجلس.

وضم الوفد أيضا كلاً من جان ميشيل هوليجاتي عضو لجنة التخطيط والسيد هوجيس سوري عضو مجلس الشيوخ , وآن لوريه سان ديزيه مستشار بجمعية الصداقة المصرية الفرنسية.

وبحث اللقاء سبل التعاون المستقبلي مع فرنسا في مجال الإعلام, حضر اللقاء النائب أيمن أبوالعلا رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية .

في بداية اللقاء أعرب هيكل عن ترحيبه بهذه الزيارة الهامة والتي تأتي في إطار تعزيز أواصر الصداقة بين مصر وفرنسا لاسيما أن البلدين تربطهما علاقات متميزة في جميع المجالات .