«مزيد للتمويل الاستهلاكي» تطلق منتجات مالية جديدة على منصتها الإلكترونية

تستهدف شركة “مزيد للتمويل الاستهلاكي” خلال الفترة المقبلة التركيز على الخدمات التمويلية للأنشطة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بعد نجاح منصتها الإلكترونية.

قال عبدالله رضوان, العضو المنتدب لشركة “مزيد” إنه بالإضافة إلى الخدمات التمويلية للأنشطة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر, فإنها تستعد لتوفير خدمات جدبدة مثل التأجير التمويلي، التخصيم والتمويل العقاري مع عدد من الشركات التمويلية المرخص لها من هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي.

واستطرد: “نسعى لتوسيع قاعدة عملاءنا خارج نطاق القاهرة الكبرى وتعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل لكافة قطاعات المجتمع المصري في منطقة الدلتا وشمال الصعيد وإطلاق منتجات جديدة تم صياغتها لتناسب شريحة مستهدفة من تجار التجزئة والورش وغيرها من الأنشطة متناهية الصغر”.

وأضاف رضوان أنه خلال السنوات القليلة الماضية زاد الطلب في وقت قصير على الخدمات التمويلية، وبناءً على ذلك تم إنشاء الكثير من شركات التكنولوجيا المالية لتلبية احتياجاتهم، مما يجعل من الصعب على العملاء معرفة المقارنة فيما بينهم لتحديد المناسب لهم من حيث الخدمة أو الفائدة والمستندات المطلوبة في كل شركة تمويل.

وأشار إلى أن المنصة تركز على قطاعات استراتيجية متعددة بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والتشطيب وحفلات الزفاف والسياحة, وتم بالفعل عقد شراكات مع شبكة واسعة من شركات التمويل التي تسمح لمزيد بتسهيل طلبات تمويل العميل، ومطابقة العملاء بسهولة مع شركة التمويل المناسبة والذي يزيد من معدل قبولهم وسرعة الحصول على التمويل.

ويرى رضوان أنه في ظل الحالة الاقتصاد الحالية وارتفاع معدلات التضخم؛ فإن الطلب على شركات التمويل أعلى من أي وقت مضى حيث يحتاج العملاء إلى حلول لدعم قدرتهم الشرائية, ومن ثم فإن برامج مزيد مثل “ادرس الآن، وادفع لاحقاً” ومثيلها في قطاعات الرعاية الصحية وتجهيز وتشطيب المنازل، يمكن أن ترفع الأعباء المالية للدفع النقدي دفعة واحدة بالإضافة إلى تعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين، لذلك نحن نسعى لتقديم أقل فائدة ممكنة للعملاء.

وحول ارتفاع عدد شركات التكنولوجيا المالية وقدرة السوق على استيعاب هذا الكم من الشركات, يرى رضوان أنه مع وجود 67٪ من السكان غير متعاملين مع البنوك ومع زيادة الطلب على الخدمات المالية، فإن السوق لديه القدرة على دعم المزيد من مقدمي الخدمات المالية. ومع ذلك، يعتمد النجاح على العديد من العوامل مثل خطة العمل وطريقة طرح المنتجات.

ولفت إلى أنه تم قبول منصة مزيد مؤخراً في برنامج AUC Venture Lab إلي جانب فوزها بجولة مصر في مسابقة the Insurtech MENA Association .