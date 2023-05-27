«مزيد» تخطط لإجراء جولة تمويلية جديدة في الفترة المقبلة

كشف أحمد رمضان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لمنصة “مزيد” المتخصصة في التكنولوجيا المالية، أنها تخطط لإجراء جولة تمويلية جديدة خلال الفترة المقبلة؛ بغرض استقطاب مستثمرين جُدد، من بينهم عرب، للهيمنة على حصة فى هيكل ملكيتها.

وأوضح أن الشركة فى مرحلة المفاوضات حاليًّا مع أحد المستثمرين الإستراتيجيين، وقد تتم مع بداية العام المقبل.

وكشف رمضان أن “مزيد” تخطط للتوسع فى خدماتها، خلال الفترة المقبلة، وسيتم طرح تطبيق إلكترونى على الموبايل المحمول،

موضحًا أنها تقدم حاليًّا 4 منتجات تمويلية أساسية بقيادة التمويل الاستهلاكى ومتناهى الصغر، وثالثًا الصغير والمتوسط، ورابعًا منتج الجمعية.

وأضاف أن المنصة بدأت خدماتها فى مجال التمويل الاستهلاكى بشكل أولي منذ بداية نشاطها، وتعاقدت مع حوالى 12 شركة تعمل بالنشاط، على رأسها كونتكت القابضة، وأمان، وبلنك، وشركة وان فاينانس.

وعن حجم تعاقدات «مزيد»، خلال الوقت الحالى، بالنشاط، قال أحمد رمضان إن التمويل الاستهلاكى هو المنتج الأكبر لدى الشركة،

مشيرًا إلى أن حجم العمليات الى تم تنفيذها من خلال المنصة فى الربع الأول من العام الحالي سجل أكثر من 50 مليون جنيه.

على صعيد آخر لفت إلى أن منصة «مزيد» تخطط لزيادة حجم نشاطها، خلال الفترة المقبلة، عن طريق إضافة مزيد من الأنشطة الجديدة، مثل التأجير التمويلى، والتأجير متناهى الصغر، والتأمين، والتخصيم.

وعلى صعيد الخطة متوسطة الأجل قال أحمد رمضان إن «مزيد» تخطط للتوسع بشكل أكبر عبر التعاقد مع الأوعية الادخارية والاستثمارية المختلفة فى الصناديق المتنوعة، وذلك عبر إطلاق منصات تابعة لذلك الغرض، عقب الحصول على موافقة الجهات المختصة.

ولفت إلى أن تلك المنصات المستهدَفة مستقبلًا يكون هدفها التشجيع على الادخار والاستثمار ومساعدة العميل لاقتناء الوسيلة الأنسب من خلال الأجل والعائد والمخاطرة وغيرها، وذلك من خلال جمع كل الأدوات المتاحة لذلك.

وكان قد تم قبول منصة “مزيد” مؤخرًا فى برنامج AUC Venture Lab، إلى جانب فوزها بجولة مصر فى مسابقة the Insurtech MENA Association.