«مزيد» تتعاقد مع نقابة الأسنان لتقديم خدمات التكنولوجيا المالية للأطباء والمرضى

وقّعت الشركة المتطورة لخدمات التكنولوجيا المالية “مزيد” عقدًا مع النقابة العامة لأطباء الأسنان لتقديم خدمات التكنولوجيا المالية لمرضى الأسنان والأطباء وحديثي التخرج على حد سواء، تسهل من خلاله “مزيد” عملية إتاحة التمويل للمرضى لإيجاد حلول تمويلية مرنة لتمويل المصروفات العلاجية الخاصة بعلاج الأسنان، لا سيما أن خدمات علاج الأسنان لا تتمتع بحد مناسب من التغطية التأمينية، وأن كثيرًا من مرضى الأسنان يعانون الارتفاع الكبير في تكلفة الخدمات العلاجية.

وتسهل “مزيد”، بموجب العقد المبرم مع النقابة، إتاحة التمويل لأطباء الأسنان وحديثي التخرج لتمويل شراء الأجهزة الطبية وتحديث العيادات والمراكز الطبية وتغطية تكليف التعليم بعد الجامعي والنشر العلمي في أسرع وقت وبأبسط إجراءات، بحسب بيان وصل “المال”.

من جانبه، قال أحمد رمضان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة “مزيد”، إن التعاون مع نقابة الأسنان يأتي في إطار تركيز الشركة على تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل في قطاع الرعاية الصحية باعتباره أحد القطاعات الإستراتيجية التي تركز عليها الشركة في المرحلة الحالية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة “مزيد” أننا فخورون بتقديم خدماتنا إلى أكثر من 84 ألف طبيب أسنان مسجل بالنقابة، بالإضافة إلى مئات الألاف من المرضى الذين لايتمتعون بتغطية تأمينية تتناسب فعليًّا مع ارتفاع تكاليف علاج الأسنان، لذلك تسعى “مزيد” لتغطية تلك الفجوة في تمويل علاج الأسنان.

وأوضح أحمد رمضان أن الخدمات التي تقدمها الشركة لقيت بالفعل اهتمامًا كبيرًا من جانب أطباء الأسنان وشركات التجهيزات الطبية، وذلك من خلال مشاركة “مزيد” في معرض EDSIC الخاص بطب وعلاج الفم والأسنان، الذي عُقد بداية الشهر الماضي، برعاية نقابة الأسنان وبحضور عدد كبير من كبار الأساتذة والمتخصصين من داخل مصر وخارجها.

وأكد رمضان أن دور “مزيد” هو تجميع أكبر عدد من الخدمات المالية غير المصرفية، والتي منها خدمات التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة،

إضافة إلى خلق منتجات تمويلية مبتكرة بالتنسيق مع الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتقديمها في منصة واحدة؛

حيث يتمكن العملاء من استعراض خدمات شركات التمويل المختلفة والمقارنة بينها واختيار الأنسب لهم، ومن ثم تقوم “مزيد” بتسهيل واستيفاء الطلبات والإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات الائتمانية في أسرع وقت ممكن وأبسط إجراءات.

في سياق متصل، توقّع عبد الله رضوان، رئيس قطاع العمليات في “مزيد”، إطلاق عدد أكبر من المنتجات التمويلية، بالتنسيق مع شركات التمويل لتغطية الطلب المتزايد في مجال الرعاية الصحية عامة لتشمل تخصصات أخرى كالتجميل وعمليات الحقن المجهري والولادة وغيرها من الخدمات العلاجية غير المغطاة بشكل كافٍ من جانب شركات التأمين الطبي.

يُذكر أن شركة “مزيد” تأسست في سبتمبر 2021 كأول منصة تجمع خدمات التكنولوجيا المالية (Fintech Aggregator) في مجال التمويل غير المصرفي، وتركز خدماتها على عدة قطاعات أساسية؛ منها قطاع الرعاية الصحية والتعليم بالإضافة إلى عدة قطاعات أخرى،

كما تعاقدت “مزيد” مع أكثر من 12 شركة تمويل مختلفة لتسهيل وخلق منتجات التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.