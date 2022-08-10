مزودة بتقنية الباركود.. «إي أسواق» تطلق منصة إلكترونية لحجز تذاكر 29 موقعا أثريا

أعلنت اليوم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية العاملة في تطوير وإدارة وتشغيل الشبكات التكنولوجية للمعاملات الرقمية ، عن نجاح شركتها التابعة “إي أسواق مصر” بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في إطلاق منصة إلكترونية لحجز تذاكر أشهر 29 موقعا أثريًا عبر شبكة الإنترنت.

ومن المقرر أن تتيح المنظومة الإلكترونية الجديدة التي طورتها شركة “إي أسواق مصر” للزائرين حجز تذكرة إلكترونية من خلال المنصة أو من خلال مكاتب التذاكر التي نجحت المجموعة في رقمنتها وتطويرها بالكامل.

كما توفر المنصة للزائرين إمكانية سداد رسوم التذاكر الإلكترونية نقدًا أو من خلال البطاقات الائتمانية، وعقب إتمام إجراءات الحجز وسداد الرسوم، تقوم المنصة بإرسال التذكرة الإلكترونية للزائر مزودة بـ”باركود” لاستخدامها عند البوابات الإلكترونية الجديدة المجهزة بأجهزة فحص رمز الاستجابة السريع التي تقوم بمسح التذاكر ضوئيًا.

وتعتبر منصة الحجز الإلكتروني للمتاحف والمزارات السياحية أحد أهم الخدمات التي تم إطلاقها والتي تضمنت رقمنة وميكنة وتطوير منظومة حجز التذاكر، وتثبيت بوابات إلكترونية بجميع المتاحف والمزارات السياحية في مصر.

وانطلقت هذه المنظومة الجديدة من المتحف القومي للحضارة المصرية بمدينة الفسطاط خلال شهر مارس 2021 بالتزامن مع افتتاح المتحف وفعاليات موكب المومياوات.

كما تم تفعيل المنظومة بمتحف شرم الشيخ ومتحف الغردقة والعديد من المواقع بالأقصر مطلع العام الجاري. وتغطي المنظومة حاليًا ٢٩ موقعًا أثريًا مفعلا ومتاحًا لحجز تذاكر زيارتها إلكترونيًا عبر المنصة الجديدة.

يذكر أن وزارة الآثار نجحت العام الماضى بالتعاون مع شركة “إي أسواق مصر” فى إطلاق منصة كنوز لتسويق والبيع الإلكترونى للمستنسخات الأثرية كأول منصة مصرية رسمية لبيع المستنسخات الأثرية المعتمدة من وزارة الآثار المصرية.

وقامت شركة “إي أسواق مصر” بتصميم المنصة وتعمل على إدارتها، والتى يمكن زيارتها من خلال موقع حجز التذاكر التابع لوزارة السياحة والآثار، والتى تعد أحد أهم أوجه التعاون المشترك بين وزارة السياحة والآثار وشركة “إي أسوواق مصر”.

وقال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، إن التعاون والشراكة بين المجموعة ومختلف الهيئات والوزارات الحكومية يمتد على كافة مستويات التحول الرقمى المالى لكافة الأنشطة، وتأتى المشروعات المشتركة مع وزارة السياحة والآثار من بين أشهر المشروعات الرقمية للمساهمة في دعم وتنشيط القطاع السياحى اعتماداً على أحدث وسائل وآليات التحول الرقمى الذى تقدمه مجموعة “إي فاينانس” وشركاتها التابعة.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور خالد شريف مستشار وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، بأن المنصة الإلكترونية الجديدة تعد جزءًا من خطة ضخمة تعمل على تطويرها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع شركة “إي أسواق مصر” والتي تستهدف تطوير ورقمنة عدد كبير من الخدمات التي تقدمها وزارة السياحة والآثار ضمن خطة التحوّل الرقمي التي تتبناها الوزارة.

من جانبه، أوضح إسلام مأمون العضو المنتدب لشركة “إي أسواق مصر”، أن جهود الشركة في تطوير المواقع الأثرية لم تقتصر فقط على تركيب المعدات والأنظمة الحديثة، وإنما امتدت إلى تجديد مكاتب حجز التذاكر، والتطوير الشامل لمنظومة شبكة حجز التذاكر عن بعد، فضلاً عن تدريب موظفي مكتب التذاكر على استخدام الآلات الحديثة. وفي إطار جهودها لتيسير دخول السائحين والزائرين إلى المواقع الأثرية، قامت الشركة بتوفير ماسحات ضوئية محمولة لمسح التذاكر في حالة وجود زحام على بوابات المسح الإلكتروني الثابتة.

وأضاف أن شركة “إي أسواق مصر” تعتزم إطلاق تطبيق هاتف محمول للمواقع السياحية والأثرية لوزارة السياحة، من المقرر أن يشمل عمليات الحجز والسداد الإلكتروني لتذاكر المزارات السياحية والأثرية، فضلاً عن تعريف السائح المصري والأجنبي بالأنماط والفعاليات والمنتجات والمعالم والأنشطة السياحية والمناطق الأثرية والسياحية المتاحة للزيارة وفق مواقعها الأقرب وأسعار تذاكرها ومواعيد عملها.

كما سيوفر هذا التطبيق للسائح تنظيم تفاصيل رحلته قبل وصوله إلى مصر، ومن المقرر إطلاق التطبيق الجديد خلال الربع الثالث من العام الجاري.