مزودة بأحدث الأجهزة.. ميناء الإسكندرية تفتتح ثلاثة معامل للقياسات البيئية

افتتح اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ثلاثة معامل للقياسات البيئية مزودة بأحدث الأجهزة المعملية والحقلية، إضافة إلى أجهزة قياسات بيئة العمل لتصبح تلك المعامل هي الأولى على مستوى موانئ الجمهورية قادرة على عمل القياسات منها قياسات خاصة بجودة بيئة الهواء وفقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، و قياسات خاصة بجودة بيئة المسطح البحرى وفقا للملحق الأول من قانون البيئة، وقياسات خاصة ببيئة العمل وفقا لقانون العمل رقم 12.

وقد شهد الافتتاح اللواء بحري حسام الرويني، نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، واللواء مهندس هشام أبو العز نائب رئيس مجلس الإدارة للإستثمار، والربان كريم قاسم مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة، إضافة إلى عدد من قيادات الميناء البارزة والكميائيين والفنيين القائمين على تشغيل تلك المعامل.

وصرح اللواء بحري نهاد شاهين بأن تحول ميناء الإسكندرية إلى ميناء أخضر يأتي على رأس أوليات الهيئة وهو أحد العناصر الرئيسية التي تحرص الهيئة على تضمينه في كافة الدراسات والتخطيط لكل المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تشهدها حاليا في ضوء توجيهات القيادة السياسية والسيد الفريق وزير النقل.

وأضاف أنه جار حالياً التأهيل للحصول على شهادة المواصفة القياسية للمعامل Iso 17025 بعد أن تم الحصول على شهادة المواصفة القياسية للإدارة البيئية Iso 14001 لتصبح بذلك الهيئة العامة لميناء الإسكندرية فى موضع الريادة بين موانئ الشرق الأوسط فى مجال الحفاظ على البيئة و الجاذبة للاقتصاد الأخضر.

يأتي ذلك في إطار السياسة العامة نحو المحافظة على البيئة وتوفير جميع المقومات الفنية والتكنولوجية التي من شأنها دعم المنظومة البيئة المصرية كجزء من المسؤلية القومية والعالمية للمحافظة على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية والذي تلعب فيه الدولة المصرية دوراً رئيسيا بإستضافتها لمؤتمر المناخ COP27.

وكان قد وجه الفريق كامل الوزير وزير النقل بضرورة تحول كافة الموانئ المصرية لموانئ خضراء توافقا مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وما يستتبع ذلك من ضرورة توفير منظومة للرصد الذاتى لأحكام الرقابة و السيطرة على نسب التلوث.