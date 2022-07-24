مزايا وشروط قرض السيارات الجديدة من بنك التجاري الدولي CIB

زف البنك التجاري الدولي CIB بشرى سارة معلنا عن قرض السيارة لعملائه بتحويل وبدون تحويل راتب ليتناسب مع كافة الفئات من الموظفين وأصحاب المهن الحرة وغيرهم.

تفاصيل قرض السيارة من البنك التجاري الدولي CIB

ويقدم البنك القرض بقيمة تمويل تصل إلى مليون جنيه بنسبة 100% من قيمة السيارة وبفترات سداد

مرنة تصل إلى 8 سنوات.

كما يتيح البنك القرض بمزايا عديدة ومنها إمكانية التقسيط بدون فوائد على خدمات ما بعد البيع وقطع

غيار السيارات عند استخدام بطاقة ائتمان CIB من خلال مجموعة مختارة من توكيلات السيارات.

مزايا قرض السيارات الجديدة من بنك التجاري الدولي CIB

وفر بنك التجاري الدولي CIB عددا من المزايا ضمن مبادرة قرض السيارات الجديدة وهي كالتالي:

قيمة التمويل تصل إلى مليون جنيه

نسبة تمويل تصل إلى 100% من قيمة السيارة

الفائدة 16% متناقصة سنويًا وتصل إلى 22% في حالة عدم تحويل الراتب.

فترة التمويل تصل إلى 8 سنوات.

القرض متاح للموظفين بتحويل راتب، وبدون تحويل لأصحاب المهن الحرة.

بدون حظر بيع أو تأمين على السيارة.

خدمة المساعدة لإصدار أو تجديد رخصة سيارتك مجاناً.

تأمين على الحياة طوال فترة السداد مهما طالت المدة.

التقسيط بدون فوائد على خدمات ما بعد البيع وقطع غيار السيارات عند استخدام بطاقة

ائتمان CIB من خلال مجموعة مختارة من توكيلات السيارات.

شروط الحصول على قرض السيارة من البنك التجاري الدولي CIB

الحد الأدنى للسن: 21 سنة.

الحد الأقصى للسن: 60 سنة للموظفين، و65 سنة لأصحاب المهن الحرة.

الحد الأدنى لصافي الدخل: 2600 جنيه للموظفين.

أوراق الحصول على قرض السيارة من البنك التجاري الدولي CIB

صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية).

عرض سعر للسيارة مؤرخ وموضح به كماليات السيارة منالوكلاء المعتمدين.

فى حالة عدم تحويل الراتب، خطاب من جهة العمل بمفردات المرتب أو 3 إشعارات

لمفردات المرتب أو كشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر.

فى حالة أصحاب الأعمال والمهن الحرة:

كشف حساب بنكي شخصي أو باسم الشركة عن آخر 6 أشهر.

أصل السجل التجاري الساري وما يعادله.

كشف حساب بنكي شخصي أو باسم الشركة عن آخر 6 أشهر.

أصل السجل التجاري الساري وما يعادله.

كتب- أسامة سعد