«مزايا» للتجارة الإلكترونية تجمع 5 ملايين دولار بقيادة «راية» للتوزيع

أعلنت مزايا، أول سوق للتجارة الإلكترونية متخصصة في المعاملات بين الشركات للمنتجات الإلكترونية، عن نجاحها في إتمام جولة تمويل قبل أولية بقيمة 5 ملايين دولار قادتها شركة راية للتجارة والتوزيع، التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية.

ستمكن هذه الجولة مزايا من توسيع نطاق عملياتها في مصر والتوسع في أسواق جديدة، وربما في قطاعات أخرى، كذلك تعمل شركة مزايا على تمكين تجار التجزئة وتجار السلع الإلكترونية والأجهزة المنزلية من شراء مخزون بضائع لمتاجرهم بكفاءة عبر تطبيق مزايا.

توفر لهم مزايا فرصة الحصول على منتجات أهم العلامات التجارية وبأسعار تنافسية، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى خدمات ذات قيمة مضافة. منذ إطلاقها في مصر في عام 2021، تعاونت مزايا مع أكثر من 6 آلاف تاجر تجزئة، وأتمت 30 ألف طلبية، وبقيمة إجمالية للبضائع بلغت أكثر من 15 مليون دولار أمريكي، ولديها حاليًا أكثر من 1000 منتج على المنصة.

علق باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة والتوزيع، على نجاح جولة التمويل قائلًا: “نحن كرواد في مجالات التجارة والتوزيع على مر السنين، فخورون للغاية بالاستثمار في هذه المنصة الطموح التي أحدثت ثورة في هذا القطاع من خلال توفير أعلى مستوى من الخدمات للتجار بالتعاون مع شركائها الناجحين. نجحت المنصة في تقديم الدعم الملائم للتجار، لا سيما الصغار منهم الذين لا يتلقون في العادة خدمات لائقة، ومكنتهم من توسيع نطاق أعمالهم من خلال تقديم مستوى مرتفع من الخدمة وخيارات واسعة من الأجهزة الإلكترونية ضمت كافة العلامات التجارية الدولية والمحلية وعبر نقرة زر واحدة”.

قال أمير أبو الفتوح، الشريك المؤسس ورئيس العمليات في مزايا: “سعداء جدًا ومتحمسون لمواصلة مسيرتنا في تغيير طبيعة أعمال توزيع الإلكترونيات وسلسلة القيمة، والعمل على تقديم كافة أشكال الدعم لتجار التجزئة والباعة. سعداء بأن يكون لدينا مستثمرون استراتيجيون مثل راية ذوي خبرة واسعة في تجارة التجزئة للأجهزة الإلكترونية وما يرتبط بها من خدمات التوزيع والخدمات اللوجستية.

سيتيح لنا هذا التمويل توسيع نطاق عملياتنا بسرعة والتوسع في أسواق جديدة خارج مصر، ولدينا فعلا خطط لتقديم خدماتنا في نيجيريا قبل نهاية العام”.تتسع بشكل مضطرد مساحة التجارة الإلكترونية بين الشركات، حيث يكتسب تقديم الخدمات عبر الإنترنت أهمية متزايدة، لا سيما للتجار والباعة لتسهيل احتياجات أعمالهم، حيث يتم التعامل مع الطلبيات رقميًا، ما يسمح بزيادة كفاءة وفعالية عمليات الشراء. نظرًا للارتفاع الكبير في تكلفة الإلكترونيات، تلجأ العديد من الشركات إلى خيار الشراء بالتقسيط.

ارتفع الطلب على شراء الأجهزة الإلكترونية بالتقسيط ليبلغ إجمالي أقساط الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية في مصر 4.9 مليار جنيه خلال الأشهر الخمس الأولى من عام 2022، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

تخطط مزايا لتقديم الخدمات المالية والدعم لتجار التجزئة يهدف مساعدتهم على توسيع نطاق أعمالهم عبر تقديم تسهيلات ائتمانية متنوعة وشروط دفع مرنة بناءً على تاريخ المدفوعات الخاص بهم. بالإضافة إلى مساعدتهم على إدارة شؤونهم المالية بسهولة من خلال توفير خدمات التحصيل والدفع. ستستمر مزايا في تقديم خدمات محسّنة وفعالة لتجار التجزئة والباعة لمساعدتهم على تسهيل أعمالهم وتنميتها، بهدف تحويل مصر إلى مركز تكنولوجي رائد.